Los azules enfrentarán la última fecha de la fase de grupos con la obligación de ganar y esperando otros resultados.

Universidad de Chile volvió a los triunfos en la Liga de Primera 2026 tras vencer por 2-1 a Deportes Concepción. Los azules buscan recuperar el terreno perdido en el torneo, donde marchan novenos con 20 puntos a lejanas 13 unidades del líder Colo Colo.

No obstante, ahora el equipo de Fernando Gago debe centrar sus energías en la Copa de la Liga, donde están ad portas de quedar fuera de las semifinales luego de caer ante Unión La Calera en la pasada jornada.

El bulla quedó tercero con siete puntos tras este tropiezo, a tres de los líderes Audax Italiano y el mencionado cuadro cementero. Así las cosas, en la última fecha el triunfo es una obligación más una ayuda extra para poder clasificar.

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La ayuda que necesita Universidad de Chile en la Copa de la Liga

Por la fecha 6 de la Copa de la Liga la U enfrentará este domingo 7 de junio a las 12:30 horas a Audax Italiano en el Estadio Nacional. En paralelo, Deportes La Serena recibirá en La Portada a Unión La Calera.

Para empezar hay que decir que el romántico viajero debe sí o sí ganar su partido. Cualquier resultado que no sea un triunfo dejará a los de Gago completamente fuera de competencia por un lugar en las semifinales.

Universidad de Chile quedó al borde de la eliminación en la Copa de la Liga tras caer ante La Calera. | Foto: Photosport.

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Sin embargo, con el triunfo no basta, ya que esa victoria de la U debe venir acompañado por una derrota de La Calera ante un ya eliminado Deportes La Serena. Solo así el Romántico Viajero podrá igualar los 10 puntos de cementeros e itálicos, logrando avanzar gracias a su buena diferencia de goles.

Un panorama complejo, pero el único que le da a la U la chance de evitarse un nuevo bochorno en este primer semestre luego de quedar fuera de la Copa Sudamericana de la mano de Francisco Meneghini hace unos meses.

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En síntesis

Universidad de Chile , dirigida por Fernando Gago, tiene 20 puntos en la liga.

, dirigida por Fernando Gago, tiene 20 puntos en la liga. El 7 de junio el club enfrentará a Audax Italiano a las 12:30 horas.

el club enfrentará a Audax Italiano a las 12:30 horas. Unión La Calera y Audax Italiano lideran el grupo copero con diez puntos.

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