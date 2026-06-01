La Selección de Panamá no busca tener una participación testimonial en el Mundial 2026. Para romper esquemas habrá que derrotar a dos grandes.

Datos principales

Confederación: Concacaf.

Apodo: Los Canaleros.

Ranking FIFA: 33°.

Grupo en el Mundial: L (Ghana, Croacia e Inglaterra).

¿Cómo clasificó al Mundial?

Tremendas Eliminatorias las que hizo Panamá en la Concacaf. Los del Canal partieron en la Segunda Ronda de las clasificatorias, cuando entraron en el Grupo D, con Nicaragua, Guyana, Montserrat y Belize. La nación de Cecilio Waterman simplemente tuvo un paseito y ganó todos sus encuentros, con tan sólo un gol en contra (¡y ante Montserrat!).

Luego, en la Tercera Ronda, donde se suponía que sería más difícil, los panameños no le pusieron freno a su envión. Seis partidos jugados, tres ganados y tres empatados por los Canaleros, que definieron su paso al Mundial tras darle un verdadero toque a El Salvador (3-0).

Calendario y estadios en los que juega

Ghana vs. Panamá (miércoles 17 de junio, 19:00 hrs, BMO Field, Toronto). Transmisión: DirecTV.

Panamá vs. Croacia (martes 23 de junio, 19:00 hrs, BMO Field, Toronto). Transmisión: Chilevisión / DirecTV.

/ DirecTV. Inglaterra vs. Panamá (sábado 27 de junio, 17:00 hrs, MetLife Stadium, Nueva Jersey). Transmisión: DirecTV.

Kilómetros recorridos en la Fase de Grupos: 560 kms. (Toronto-New Jersey).

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 3,2%

Llegar a cuartos de final: 3,2%

Llegar a semifinales: 1%

Llegar a la final: 0,4%

Ser campeón: 0,1%

ver también Guía del Mundial 2026: cómo se juega, los grupos, cuándo empieza, cómo verlo y transmisión en vivo

Proyección de la IA

Para la IA de Google, Gemini, si bien Panamá no pasará la primera ronda, sí conseguirá trazar un periplo que dejará conforme a los hinchas. La Inteligencia Artificial llamó la atención en lo que calificó un verdadero “Grupo de la Muerte” para los panameños.

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En el primer partido, la IA ve una derrota ajustada de Panamá o un empate, ante Ghana (“una verdadera final del grupo”); una derrota ante Croacia (“primará la experiencia en mundiales”); y, finalmente, una categórica caída ante Inglaterra (“el objetivo panameño será evitar una goleada”).

El plantel de Panamá

Porteros:

– César Samudio (Marathon)

– Orlando Mosquera (Al-Fahya)

– Luis Mejía (Nacional de Uruguay)

Defensores:

– Andrés Andrade (LASK Linz)

– Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello)

– Fidel Escobar (Saprissa)

– Eric Davis (Plaza Amador)

– Jorge Gutiérrez (Dep La Guaira)

– Roderick Miller (PFC Turan Tovuz)

– José Córdoba (Norwich City)

– César Blackman (Slovan Bratislava)

– Michael Amir Murillo (Besiktas)

– Edgardo Fariña (Pari Nizhny)

Mediocampistas:

– Yoel Bárcenas (Mazatlán)

– Carlos Harvey (Minnesota United)

– Cristian Martínez (Kiryat Shmona)

– César Yanis (Cobresal)

– José Luis Rodríguez (Juárez)

– Adalberto Carrasquilla (Pumas)

– Aníbal Godoy (San Diego)

– Alberto Quintero (Plaza Amador)

– Azarías Londoño (Universidad Católica)

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Delanteros y Extremos:

– Ismael Díaz (León)

– Cecilio Waterman (Universidad de Concepción)

– José Fajardo (Universidad Católica)

– Tomás Rodríguez (Deportivo Saprissa)

Jugador estrella: Adalberto Carrasquilla

El Coco. Adalberto Carrasquilla tiene una inconfundible cabellera afro y una visión de juego privilegiada, que hacen de él un jugador fácil de identificar. Fue el mejor jugador de la Copa de Oro 2023 y, a partir de allí, dejó la imagen de un prospecto y se convirtió en una realidad.

Carrasquilla es eso que suelen llamar “un 10 moderno”. Es decir, no es un jugador estático y de buena pegada. Es, más bien, un tipo que explota su físico y que tiene ida y vuelta en la cancha.

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Su importancia se ve en su liderazgo silencioso. No es un tipo que tenga que gritarle a sus compañeros, ni vociferar su grandeza, pero los balones pasan por él y el resto de los seleccionados siempre lo buscan.

Inconfundible: Carrasquilla es el distinto de Panamá | Getty Images

Jugador a seguir: José Córdoba

Sobre todo pensando en sus rivales en el grupo, hay que poner ojo en la parte defensiva de Panamá. Allí es que surge el nombre de José Córdoba, el “Muro” que brilla en Inglaterra.

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Jugando en el Norwich City del Championship, José Córdoba ha hecho el camino largo y con 24 años a su haber, ya se empieza a consolidar en Europa. Pasó por el fútbol búlgaro (Levski Sofia), para llegar en 2024 a compartir camarín con Marcelino Núñez.

Como central zurdo, José Córdoba es un ejemplo de un bien escaso. Puede ser una solución en contra de los rápidos ataques de Ghana y un cerrojo necesario ante los posibles constantes embates ingleses.

Técnico: Thomas Christiansen

Thomas Christiansen tiene una misión clara: sumar los primeros puntos con Panamá en un Mundial. Para eso, el estratega hispano-danés ha intentado darle un giro revolucionario al juego canalero. Ya no prioriza el juego físico, de choque y pelotazo largo. Ahora, el libreto dice posesión y salidas jugando desde el fondo.

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A diferencia de técnicos europeos o de renombre que llegan a selecciones de la Concacaf, Christiansen se ha involucrado profundamente con la Selección de Panamá. Se involucró con las categorías juveniles y asiste a los estadios paara ver los partidos de la liga local. Es un tipo empapado con la cultura panameña.

Los ingredientes, por lo tanto, están dados para Christiansen: compromiso, experiencia y novedad. El técnico, que llegó en 2020 a Centroamérica, ya ha tenido, además, tiempo para solventar su idea. Esta es su gran prueba.

Posible 11

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Mejor participación de Panamá en los Mundiales

Si bien Panamá participa de las Eliminatorias de Concacaf desde 1978, hasta Rusia 2018 nunca había clasificado a la cita planetaria. De hecho, hasta el Mundial por jugarse, los Canaleros tienen esa única participación, su mejor performance en una Copa del Mundo.

No ganó ningún partido, pero sí hizo su primer gol en un Mundial. Fue Felipe Baloy el que consiguió este único tanto, en la derrota por 6-1 ante Inglaterra, en el segundo partido del Grupo G.

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Tras un primer partido en el que fueron apabullados por Bélgica (3-0), los panameños fueron sometidos de principio a fin por los británicos. Por último, en el duelo final, también cayeron, pero de forma más digna, ante Túnez, por 2-1. En esa ocasión, el tanto centroamericano fue un autogol de Yassine Meriah.

Jugador histórico destacado: Julio César Dely Valdés

Cuando Panamá era una periferia dentro de la propia periferia del fútbol mundial, un delantero nacido en Colón se hizo nombre en tierras europeas. Hablamos de Julio César Dely Valdés, el Panagol, quien brillase en el Paris Saint-Germain y en el Málaga, en la segunda mitad de la década del noventa.

Considerado el Mejor Deportista Panameño del Siglo XX, Dely Valdés levantó la Supercopa de Francia y fue el máximo artillero del Málaga, durante la temporada 2000-2001. Por si fuera poco, ganó torneos con Nacional en Uruguay y, pese a no conseguir llegar al Mundial, fue la estrella inapelable de los Canaleros en los noventa. Román Torres o Matador Tejada, dos de los que sí jugaron una Copa del Mundo, lo tenían como ídolo.

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¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Panamá?

Una verdadera revolución planteó el técnico Thomas Christiansen a su llegada a Panamá. El técnico desembarcó en 2020 y poco a poco ha ido sacándole a los panameños algunas “mañas” de su juego. Ya no existe el pelotazo frontal y para el hispano-danés es muy importante desarrollar una cultura de salida limpia desde el fondo. Esto le ha dado un plus a los Canaleros que antes no poseían.

Además de “la revolución de su DT”, otra de las fortalezas de Panamá es la capacidad física de sus jugadores. Uno de ellos resalta. Se trata de Adalberto Carrasquilla, mediocampista y motor del elenco centroamericano, que juega en los Pumas de la UNAM. El desequilibrio de su equipo pasa por él y realmente está destinado a ser un jugador histórico en su país.

Pese al plus que le entrega Carrasquilla a su equipo, no hay cómo complementarlo con un “9” de área que esté a la altura. Este ha sido uno de los grandes problemas de los panameños, que carecen de un tipo con olfato de gol y que esté a la altura de sus volantes y extremos.

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Por otro lado, y quizás más terrible aún, Panamá no cuenta con una banca que pueda servir de ayuda. Los Canaleros tienen un equipo corto y los que entran desde la suplencia, suelen estar varios escalones por debajo de los titulares. El cansancio y la exigencia de los duelos que tienen los panameños pueden hacer de esta debilidad un punto clave en su desempeño.

ver también Todo lo que debes saber sobre Croacia en el Mundial 2026: nómina, rivales, figura, esquema táctico y más

Datos freak sobre los Canaleros

Panamá tiene poco recorrido en las lides del fútbol internacional. Pero, no por eso no es un país futbolizado. De hecho, pese a que el béisbol predomina, la Selección genera tal expectación, que uno de los datos más freaks salen de esa efervescencia.

Resulta que la única clasificación previa de Panamá a un Mundial se consiguió gracias a un tanto en el minuto 88 del duelo ante Costa Rica. Los Canaleros llegaban con chances medias y el gol de Román Torres desató la locura entre los capitalinos. Y no sólo entre ellos.

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Al ver la locura que la clasificación al primer mundial de fútbol había generado en la población, el presidente, por ese entonces, de Panamá, Juan Carlos Varela, anunció en su cuenta de X que el otro día sería feriado. Así, el tanto de Román Torres hizo que ningún niño asistiera a las escuelas y que los trabajadores se dedicaran a festejar todo el día.

Eso sí, para matizar la locura de la clasificación, hay que poner énfasis en el segundo gol del partido definitorio entre Panamá y Costa Rica, para ir a Rusia 2018. Primero, los Ticos iban ganando. Pero, Gabriel Torres (ex U de Chile) generó un desorden en la línea de gol de los costarricenses que terminó siendo cobrado como anotación. ¿El problema? No existía aún el VAR y el balón en realidad nunca entró.

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¿Qué récords puede romper esta Selección?

Hay varios récords bastante obvios que Panamá puede romper. El más lógico de ellos es lograr su primera victoria en un Mundial. En el caso de que sea mucha exigencia en un grupo tan difícil, también existe la posibilidad de sumar su primer punto en una Copa del Mundo, siendo el partido inicial ante Ghana la oportunidad de oro.

Panamá va por sus primeros puntos en un Mundial | Getty Images

Junto con eso, hay otro récord un poco más plausible, pero más rebuscado. En su única participación en una Copa del Mundo, Rusia 2018, Panamá sumó apenas un 35% de posesión de balón. Logrando al menos el 50% de posesión en el actual Mundial, en tan sólo un partido, tendría en sus manos otra marca.

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