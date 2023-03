El entrenador de Panamá, Thomas Christiansen, confirmó que no viajará a Argentina para el amistoso ante el campeón del mundo el próximo 23 de marzo. Tampoco enviará a sus titulares.

Pese a sus altos precios, más de un millón de personas intentaron comprar entradas para el próximo partido de Argentina. La Albiceleste disputará un amistoso con Panamá el próximo 23 de marzo en el Estadio Monumental, donde aprovechará de celebrar el título de Qatar 2022 junto a su gente.

Sin embargo, no todos viven la previa con tanto entusiasmo. De hecho, para los panameños "no es prioridad" enfrentar a la Argentina campeona del mundo durante esta fecha FIFA, según dijo su mismo entrenador en conferencia de prensa.

El español Thomas Christiansen aseguró que ni siquiera viajará a Buenos Aires y en su lugar enviará a como interino a Jorge Dely Valdés, entrenador de la Sub 20 de Panamá. "Me gustaría ir a Argentina a enfrentarme al campeón, contra Messi y compañía, pero no es la prioridad", justificó.

Tampoco enviará a sus titulares. Pero la decisión es entendible: poco después del amistoso con Argentina, Panamá debe enfrentarse a Costa Rica por la Nations League, donde peleará un lugar para el Final Four. Y esa sí que es prioridad para Christiansen.

"Tenemos un partido decisivo contra Costa Rica y no me la quiero jugar. Necesito estar enfocado y preparar a los jugadores para que pueden competir al máximo. Viajamos el 21 a Argentina, volvemos el 24, el 25 y 26 entrenaríamos, el 27 tenemos que viajar a Costa Rica... No es óptimo", argumentó.

"No quiero dejar nada librado al azar. Me enfocaré en lo que realmente es importante. Hubiera sido espectacular ir a la Argentina,un escaparate para mí y los jugadores, pero me debo a la Federación y al equipo. ¿Qué imagen doy si viajo a dirigir ese partido y dejo a los jugadores en Panamá?", complementó.

"Quiero ser un profesional y preparar al equipo para competir. Puede ser que no nos clasifiquemos, pero por lo menos que no se pueda decir que no he dado todo para poder ganar el partido", concluyó el entrenador.