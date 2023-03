Alejandro Garnacho lo confirmó: no acompañará a Argentina en la próxima fecha FIFA. El delantero del Manchester United recibió el llamado de Lionel Scaloni para los dos amistosos de la Albiceleste, pero una lesión lo obligará a quedarse en Inglaterra.

El hispanoargentino salió lesionado de su tobillo en la pasada fecha de la Premier League, donde el United enfrentó a Southampton. Garnacho ingresó a los 73' de juego, pero poco después tuvo un duro cruce con Kyle Walker-Peters y debió salir reemplazado. Tras eso, se retiró de Old Trafford en muletas.

Ahora, él mismo confirmó que la gravedad de su lesión no le permitirá viajar a Argentina. "Es difícil explicar cómo me estoy sintiendo. Desafortunadamente no podré ayudar a mi equipo y compañeros en los siguientes partidos en medio de una parte muy importante de la temporada del Manchester United", partió.

"Estoy decepcionado de perder la oportunidad de estar con mis compañeros de la selección en lo que habría sido un momento de orgullo para mi y mi familia", escribió después el delantero, quien además tiene posibilidad de representar a España.

"Esto es parte del fútbol y de nuestra profesión, pero ya estoy enfocado en mi recuperación. ¡Dios me ha enseñado a no rendirme nunca y voy a asegurarme de volver más fuerte que nunca!", cerró Garnacho.

El atacante de 18 años fue la gran novedad de la primera nómina de Scaloni después de Qatar 2022. La Albiceleste enfrentará a Panamá (23 de marzo) y Curazao (28) en la fecha FIFA, y disputará así sus primeros partidos después de consagrarse campeón del mundo.