Universidad de Chile sacó la tarea adelante al superar por 1-0 a Independiente en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 en el Estadio Nacional. La U golpeó primero y sacó una ventaja leve, pero ventaja al fin y al cabo, pensando en la revancha de la próxima semana.

Sin embargo, antes de cruzar la cordillera los azules deberán ver acción en la Liga de Primera 2025 enfrentando este domingo a Audax Italiano en el Estadio Nacional. El triunfo para los de Álvarez es casi una obligación, sobre todo para meterle algo de presión al líder Coquimbo Unido.

Por lo mismo, al interior del plantel azul no tienen mucha intención de dosificar para el duelo ante los itálicos, queriendo ir con lo mejor de lo mejor para asegurar los tres puntos.

“Nos gusta jugar cada tres días, sobre todo a este nivel”

Así lo dejó en claro Javier Altamirano, quien tras la victoria sobre Independiente aseguró que “vamos a ir como todos los partidos, a proponer nuestro juego y seguir en esta senda (…) Nos gusta jugar cada tres días, sobre todo a este nivel”.

“Sacar este resultado nos da más energía para el partido de allá. El resultado está bien, se ganó, que es importante, y allá vamos a proponer nuestro juego“, agregó.

En ese sentido, el volante afirmó que “todos los partidos de Sudamericana son así, intensos, competitivos, pero lo bueno es que estamos a la altura y vamos a seguir demostrando eso”.

Para cerrar Altamirano tuvo buenas para Lucas Assadi tras anotar el gol de la victoria azul, declarando que “es un crack, todos lo sabemos y se le están dando los goles. Es un trabajo en equipo”.

¿Cuándo se juega la revancha entre Universidad de Chile e Independiente?

Azules y Rojos se enfrentarán el próximo miércoles 20 de agosto desde las 20:30 horas en el Estadio Libertadores de América. El ganador de este cruce se enfrentará al vencedor de la llave entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador.

