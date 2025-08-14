U de Chile venció por la cuenta mínima a Independiente de Avellaneda por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el Estadio Nacional.

Los azules hicieron valer su localía y con la solitaria anotación de Lucas Assadi tienen un pie en los cuartos de final. Eso si, queda la revancha la próxima semana en Argentina.

Aún pese al triunfo, y que deben ratificar el buen momento internacional en tierras trasandinas, al interior del plantel quedaron con una sensación media amarga.

Con gusto a poco pese a la victoria de U de Chile en la Sudamericana

Pese a que U de Chile se impuso como local, y ahora enfocan las energías en lo que viene ante Audax Italiano en la Liga de Primera, las sensaciones son amargas en zona mixta.

Uno que pasó por dicho lugar tras el compromiso es Felipe Salomoni, uno de los flamantes refuerzos azules del segundo semestre que disputó el partido ante Independiente.

En charla con los medios oficiales que transmitieron el partido de la Copa Sudamericana, Salomoni relató la sensación amarga que quedó pese a la victoria. ¿Por qué? Esperaban más goles por como se dio el trámite del encuentro.

Felipe Salomoni fue parte del triunfo de Universidad de Chile ante Independiente por la Copa Sudamericana. Foto: Andres Pina/Photosport

“Satisfecho porque ganamos, yo creo que podíamos hacer un gol más y es un partido que queda abierto para la semana que viene”, comentó el jugador azul tras el partido.

Luego, fue consultado por como encararán la revancha en Argentina la próxima semana.”Yo creo que es un rival que ya todos los conocemos, es un equipo grande y esperemos hacer las cosas bien la semana que viene para tener el resultado que queremos”, agregó a los medios.

Finalmente, Salomoni habló de lo que ha sido su adaptación a U de Chile desde su llegada hace ya un par de semanas. “Me siento muy bien, de a poco voy agarrando confianza y yo creo que se nota en la cancha”, declaró.

Próximo partido: Liga de Primera ante un viejo conocido

Tras este compromiso por la Copa Sudamericana, y a la espera de la revancha, en el CDA ya piensan en la Liga de Primera. U de Chile recibe a Audax Italiano de Eduardo Vargas, este domingo 17 de agosto, a las 12:30 hrs, en el Estadio Nacional.

