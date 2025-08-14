Argentinos critican noche de gloria de Lucas Assadi en Copa Sudamericana: “Fue un golcito”

Universidad de Chile pegó primero en los octavos de Copa Sudamericana. El elenco dirigido por Gustavo Álvarez dominó de principio a fin a Independiente y con la anotación de Lucas Assadi se pone con ventaja para la revancha en Buenos Aires.

El volante creativo fue el encargado de marcar el desequilibrio en el marcador. Con certero remate, el jugador que ya está tazado en 7 millones de dólares, superó el murallón del Rojo y anotó el 1-0 para desatar los festejos en el Estado Nacional.

Sin embargo, la prensa trasandina vio otro partido y recalcó que no hubo tanta diferencia entre ambos planteles. “Independiente regaló los primeros 30 minutos. Eso no puede ocurrir ante rivales de jerarquía. Eso te puede costar el año”, lanzó de entrada el periodista Lucas González en su reacción tras el duelo en el “Coloso de Ñuñoa”.

Critican golazo de Lucas Assadi

Pero el tono cambió radicalmente al analizar el gol de Lucas Assadi. El ninja azul se transformó nuevamente en el héroe del Romántico Viajero con un remate que cruzó todo el muro defensivo de Independiente.

Sin embargo, la maniobra del “10” azul fue mirada en menos desde los colegas transandinos. “Los chilenos se venían con muy poca claridad. El gol fue un golcito. Fue un pedo de vieja lo que hizo Assadi. Tiene la responsabilidad Rey. Es un tiro muy despacio y muy lejos”, expresó el panelista de AZZ sobre el talismán de la U.

“El arquero se tira mal. Podría estar tapado, pero son goles muy boludos. Estamos en el peor momento del ciclo de Vaccari”, agregó molesto con la presentación de Independiente ante la U.

Bajo nivel de chilenos en Independiente

Pero la crítica no quedó ahí y también se sumó a los chilenos del “Rojo” que poco y nada pudieron hacer para evitar la caída ante la U. “Fue un pésimo partido de Loyola y muy flojito lo de Cabral. Galdames entró muy poquito”, agregó.

Aunque sobre el cierre dejó en claro que Independiente todavía tiene chances de darlo vuelta y que el miércoles será una final para el “Rey de Copas”.

“Para darlo vuelta tenemos que patear al arco y hacer goles. Este equipo tiene mucho más para dar. Confío plenamente en este equipo. Es la prueba de fuego la próxima semana”, sentenció.