Universidad de Chile pegó primero en la llave ante Independiente. El elenco dirigido por Gustavo Álvarez superó por 1-0 al Rojo y queda con la primera chance para avanzar a los cuartos de final de Copa Sudamericana.

Triunfo ante 45 mil personas que llegaron al Estadio Nacional y que disfrutaron de la magia de Lucas Assadi. El “ninja azul” fue el encargado de anotar el único tanto de la jornada y que ahora deja al Romántico Viajero con la ventaja para la revancha en Buenos Aires.

ver también La U vs Independiente: El afectuoso reencuentro entre Gustavo Álvarez y Felipe Loyola

Es que el volante creativo sacó una genialidad de su categoría y con certero remate en el minuto 36 clavó el golazo de la jornada. “Estoy muy contento por el triunfo. Si puedo aportar con gol o pase al equipo es lo más importante”, recalcó a DSports tras el pitazo final.

El “10” se ha transformado en el nuevo talismán de la U y en esta Copa Sudamericana 2025 ha anotado en cada partido que disputó el Bulla. Pero más allá de ello, se mantiene enfocado en el principal objetivo que es avanzar de fase.

“Tenemos que tener la mente fría para asegurar o aumentar el marcador allá. Dimos un primer paso, pero no nos tenemos que conformar”, sentenció.

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto cuesta Lucas Assadi?

El rendimiento de Lucas Assadi se disparó en este 2025 con el respaldo de Gustavo Álvarez. Por lo mismo, en Azul Azul ya se preparan para una venta histórica.

Según los últimos reportes, su carta ahora está tazada entre 6 a 7 millones de dólares. Lo que podría aumentar tras el golazo ante Independiente, y una eventual clasificación a cuartos de final de Copa Sudamericana.

Publicidad