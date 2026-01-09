Luego de confirmarse la salida de Alan Saldivia, Colo Colo se mueve en el mercado de fichajes del fútbol chileno para encontrar a su reemplazante. El elegido está en Uruguay y su nombre es Javier Méndez, quien irrumpió y con todo en las últimas horas.

El zaguero de 31 años y que milita en Peñarol es el jugador que quiere Fernando Ortiz para reforzar la defensa. Esto, ante las salidas del uruguayo, Emiliano Amo y Sebastián Vegas.

Las cosas han avanzado y mucho en las últimas horas, pero hay un pequeño problema que está frenando todo. De hecho, avisaron que el fin de semana pueden haber novedades la respecto para así anunciarlo la próxima semana.

El tiempo de contrato separa a Javier Méndez de Colo Colo

Colo Colo quiere asegurar lo antes posible a Javier Méndez y le mete el pie al acelerador para lograrlo. El Cacique está negociando con el zaguero, aunque está chocando con un punto en particular.

Javier Méndez se acerca a pasos agigantados a Colo Colo. Foto: Photosport.

El periodista Edson Figueroa reveló en su cuenta de Instagram que las cosas van bien encaminadas y más cercanas de lo que se pensaba. “Colo Colo tiene conversaciones avanzadas con Javier Méndez“.

Publicidad

Publicidad

Pero el reportero albo sorprendió al detallar el motivo por el que todavía no está cerrado su arribo al Estadio Monumental. “Sólo diferencias en el tiempo de extensión del contrato separan al jugador del Cacique“.

Aunque más allá del problema, el periodista avisó que lo que pase en las próximas horas será clave. “Las conversaciones continúan y se pueden resolver durante este fin de semana“.

ver también “Si lo dejan salir es…”: la razón por la que Peñarol deja partir a Javier Méndez a Colo Colo

¿Pero por qué no hay acuerdo aún? Edson Figueroa aseguró que “el futbolista quiere al menos dos años de contrato, mientras que Colo Colo ofrece sólo uno. Si se logra resolver, permitirá que sea nuevo refuerzo“.

Publicidad

Publicidad

Eso sí y más allá de que todavía no está listo, el zaguero está más que entusiasmado. “Quiere venir al Cacique. En paralelo se negocia con otros, pero a esta hora toma mucha fuerza“, sentenció.

Colo Colo se acerca a pasos agigantados a Javier Méndez y espera tener buenas noticias para sus hinchas la próxima semana. El Cacique alista el arribo del reemplazante de Alan Saldivia y así no sufrir tanto la larga lista de bajas que ha sumado en el inicio de la temporada 2026.

¿Cuáles fueron los números de Javier Méndez en 2025?

Colo Colo está cerca de fichar a Javier Méndez, quien logró disputar un total de 42 partidos oficiales con Peñarol en la temporada 2025. En ellos marcó con 2 goles y no tuvo asistencias en los 3.081 minutos que estuvo dentro del campo de juego.

Publicidad

Publicidad