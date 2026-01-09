Colo Colo no pierde el tiempo y toma medidas ante la salida de Alan Saldivia. El zaguero parte al extranjero después de meses de negociaciones y en el Cacique ya tienen a un reemplazante en la mira: Javier Méndez.

Ante el adiós del 4 a Vasco da Gama, el cuerpo técnico de Fernando Ortiz avisó a la dirigencia de Blanco y Negro del hombre que busca. El zaguero, que milita en Peñarol, es uno de los que tienen en mente en el Estadio Monumental y en Uruguay no ven con malos ojos su adiós.

Y es que en medio de los rumores, desde tierras charrúas avisaron que el Manya está dispuesto a dejar partir al defensor. Esto, como una forma de agradecerle su ayuda desde que llegó.

Peñarol quiere dejar partir a Javier Méndez a Colo Colo

En Colo Colo están mirando a Javier Méndez para poder reforzar su defensa. El Cacique piensa en el zaguero de Peñarol para cubrir la salida de Alan Saldivia y las cosas podrían avanzar gracias a la postura de su actual club.

Peñarol está dispuesto a cederle a Colo Colo a Javier Méndez para agradecerle. Foto: Getty Images.

En conversación con Los Tenores de Radio ADN el periodista de Carve Deportiva, Wilson Méndez, destacó la opción de que llegue al Monumental. “Es un baluarte, ya logró varios títulos, de fuerte personalidad, garra y como un defensa uruguayo“.

En esa misma línea, el reportero reveló que el zaguero es un nombre de peso para la dirigencia y camarín del Manya. “Líder en Peñarol, una persona muy importante“.

Pero es este mismo cartel el que le permitiría salir del elenco uruguayo para venir a Colo Colo. “Si lo dejan salir es para agradecer el aporte que dio en dos años“, sentenció.

El zaguero de 31 años fue parte fundamental del Manya que llegó a las semifinales de la Copa Libertadores. Sin competencia internacional, la oferta no es muy llamativa, pero apelan a seguir en un equipo grande para que acepte.

Javier Méndez es uno de los defensas que mira Colo Colo para poder reemplazar a Alan Saldivia. El Cacique apuesta por otro uruguayo para su última línea, donde han tenido una larga lista de bajas.

¿Cuáles fueron los números de Javier Méndez en 2025?

Colo Colo se interesa en Javier Méndez, quien en la temporada 2025 logró disputar un total de 42 partidos oficiales con Peñarol. En ellos aportó con 2 goles y no tuvo asistencias en los 3.081 minutos que estuvo dentro de la cancha.