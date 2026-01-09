Colo Colo da que hablar en el mercado de fichajes del fútbol chileno para el 2026 con una decisión que no termina de convencer a los hinchas. El Cacique pierde a Vicente Pizarro para la próxima temporada, pero lo más llamativo es el jugador que tomará su lugar.

Si bien en los últimos días aparecieron varios nombres, en el Estadio Monumental optaron por no gastar más dinero ante los problemas económicos tras el terrible centenario. No obstante, apuesta por un retorno de uno de los clubes que descendió a la Primera B: Bryan Soto.

El mediocampista fue uno de los jugadores que cayó al descenso junto con Deportes Iquique y tenía todo listo para quedarse allá. Pero en Blanco y Negro se dieron vuelta la chaqueta para retenerlo, más allá de que sus números están lejos de ser los que tenía su ahora ex capitán.

Bryan Soto, de caer a la B a reemplazar al capitán de Colo Colo

En Colo Colo han sorprendido a todos con el reemplazante que tendrá Vicente Pizarro para el 2026. Sin el capitán y pieza clave que tuvo Fernando Ortiz en sus primeros meses en el club, el Cacique designa a Bryan Soto como su nuevo mediocampista.

Bryan Soto es el jugador con el que Colo Colo cubrirá la salida de Vicente Pizarro. Foto: Photosport.

El volante estuvo en la última temporada en Deportes Iquique, donde empezó jugando como un titular y terminó la campaña 2025 con 30 partidos oficiales encima. Aunque si vamos al detalle, hay cosas muy importantes a considerar.

Si bien tuvo actuaciones tanto en la Liga de Primera como la Copa Chile, a nivel internacional también fue uno de los que más jugó. En Copa Libertadores tuvo 4 apariciones, las mismas que en la Copa Sudamericana.

En los 30 encuentros que disputó con Deportes Iquique, Bryan Soto aportó con 2 goles y no tuvo asistencias en 1.554 minutos dentro de la cancha. Además cerró el año sin sumar muchos minutos y desplazado a la banca.

Quedará esperar para ver qué es lo que tiene planificado Fernando Ortiz con él. En esa misma zona tiene a Arturo Vidal, Esteban Pavez, Víctor Felipe Méndez y Tomás Alarcón, además de canteranos que luchan por entrar en el primer equipo.

Vicente Pizarro se va y tiene a Bryan Soto como su reemplazante en Colo Colo. La movida no deja de convencer a los hinchas, quienes ruegan no sentir mucho la ausencia de uno de los jugadores más importantes de los últimos años.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Bryan Soto toma el lugar de Vicente Pizarro en un Colo Colo que trabaja para su estreno en la temporada 2026. El próximo jueves 15 de enero a partir de las 21:00 horas el Cacique enfrenta a Olimpia en su debut en la Serie Río de La Plata en Uruguay.