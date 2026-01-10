Tiempos de despedidas, pero también de llegadas en el campeón Coquimbo Unido. Un triste adiós que tuvo el pirata es la partida de Bruno Cabrera, quien está a poco de ser oficializado en Newell’s, de Argentina.

Pese a que Colo Colo lo buscó todo el verano, el central figura del aurinegro fue traspasado al elenco de Rosario. Pero en el equipo de Hernán Caputto se movieron rápidamente para dar con su reemplazo.

Fue así que este sábado 10 de enero dieron con el elegido y se fueron a la segura. Cotizado por U Católica y O’Higgins, desde Huachipato arriba el nuevo refuerzo del campeón.

Un acerero se pone el parche pirata de Coquimbo

Tras la salida de Bruno Cabrera, quien parte a Newell’s de Argentina, será Benjamín Gazzolo quien toma su lugar en la defensa de Coquimbo Unido. El defensor viene de largas temporadas en Huachipato, donde fue campeón en 2023.

Gazzolo y su exitosa campaña en Huachipato /Photosport

“Benjamín Gazzolo llegó a un acuerdo total con la dirigencia de Coquimbo Unido en las últimas horas y será el reemplazante de Bruno Cabrera”, informó el periodista Renzo Luvecce, especialista en mercado de pases.

Posteriormente Coke Hevia también tiró la bombita, avisando que el ex acerero no llega ni a la UC ni O’Higgins, por lo que será pirata. Gazzolo tiene experiencia jugando Copa Libertadores y Sudamericana con los acereros, por lo que es un calado para Coquimbo.

Nacido en Unión San Felipe, el defensa partió a Talcahuano en 2020, donde no soltó la camiseta de titular de Huachipato. En las próximas horas debiera ser oficial su arribo al campeón Coquimbo.