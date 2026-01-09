A poco más de tres semanas para el inicio de la Liga de Primera, en Coquimbo Unido podrían sufrir otra baja de peso en el mercado. Se trata de Bruno Cabrera, uno de los pilares en defensa del equipo campeón en 2025.

El trasandino ha sido una de las grandes obsesiones tanto en el mercado chileno como el argentino. Conocido el interés de Colo Colo, desde el otro lado de la cordillera Newell’s arremetió fuerte también por su carta.

Si bien en un inicio los aurinegros le dieron portazo a ambos equipos, nueva ofensiva de los leprosos acerca más que nunca el fichaje. Desde Argentina avisaron que el defensa se acerca a la defensa de los rojinegros.

¿Bruno Cabrera dice adiós a Coquimbo?

Desde suelo trasandino avisaron que Bruno Cabrera vuelve a acercar posiciones para partir a la ciudad de Rosario. Las próximas horas serán cruciales para definir si firma en Newell’s o se queda en Coquimbo.

Cabrera y su campañón en el pirata /Photosport

“Me dicen que está avanzado lo de Bruno Cabrera a Newell’s”, informó Fede Cristofanelli, periodista de Infobae. Justamente, el mismo comunicador alertó a Colo Colo por otra movida.

Publicidad

Publicidad

Es que los leprosos también tenían amarrado a Oscar Salomón, la gran obsesión alba en defensa. El hombre de Platense tenía todo acordado con Newell’s, pero a última hora se cayó su fichaje.

ver también “Tiene muchas ganas”: Coquimbo Unido le ruega a Colo Colo soltar a Cristián Zavala para el 2026

Por eso, con el equipo de Rosario arremetiendo por Bruno Cabrera, a los albos se le abren las puertas por Oscar Salomón. Más aún, con el dinero que entró tras la venta de Alan Saldivia, aunque saben que el pase del codiciado fichaje implicará un esfuerzo económico.