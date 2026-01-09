Es tendencia:
Celebra Colo Colo: Bruno Cabrera a una firma de dejar Coquimbo y remecer el mercado de fichajes

El defensa pirata ha sido uno de los nombres más apetecidos por las grúas en 2026. Se acerca a potente elenco internacional.

Por Nelson Martinez

El Pichu es la gran joya que se pelean en el mercado pirata.
A poco más de tres semanas para el inicio de la Liga de Primera, en Coquimbo Unido podrían sufrir otra baja de peso en el mercado. Se trata de Bruno Cabrera, uno de los pilares en defensa del equipo campeón en 2025.

El trasandino ha sido una de las grandes obsesiones tanto en el mercado chileno como el argentino. Conocido el interés de Colo Colo, desde el otro lado de la cordillera Newell’s arremetió fuerte también por su carta.

Si bien en un inicio los aurinegros le dieron portazo a ambos equipos, nueva ofensiva de los leprosos acerca más que nunca el fichaje. Desde Argentina avisaron que el defensa se acerca a la defensa de los rojinegros.

¿Bruno Cabrera dice adiós a Coquimbo?

Desde suelo trasandino avisaron que Bruno Cabrera vuelve a acercar posiciones para partir a la ciudad de Rosario. Las próximas horas serán cruciales para definir si firma en Newell’s o se queda en Coquimbo.

Cabrera y su campañón en el pirata /Photosport

“Me dicen que está avanzado lo de Bruno Cabrera a Newell’s”, informó Fede Cristofanelli, periodista de Infobae. Justamente, el mismo comunicador alertó a Colo Colo por otra movida.

Es que los leprosos también tenían amarrado a Oscar Salomón, la gran obsesión alba en defensa. El hombre de Platense tenía todo acordado con Newell’s, pero a última hora se cayó su fichaje.

Por eso, con el equipo de Rosario arremetiendo por Bruno Cabrera, a los albos se le abren las puertas por Oscar Salomón. Más aún, con el dinero que entró tras la venta de Alan Saldivia, aunque saben que el pase del codiciado fichaje implicará un esfuerzo económico.

