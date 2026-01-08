Uno de los grandes golpes del mercado de fichajes de la Liga de Primera lo dio el campeón Coquimbo Unido, que se reforzó con el experimentado delantero argentino Lucas Pratto.

El Oso regresa al fútbol chileno a sus 37 años y lo hace para jugar en el monarca, que en 2026 tendrá participación en la Copa Libertadores. El ex Universidad Católica explicó su arribo al cuadro Pirata.

“Estoy muy contento de llegar a un club que está en pleno crecimiento, que ha logrado su título más importante en la historia, así que la verdad es que estoy muy feliz de estar”, señaló el goleador.

“A medida que pasaron los años, empecé a conocer que han jugado Copa Sudamericana, le ha ido bien. Estos últimos años han sido muy buenos para lo que es el club a nivel deportivo”, agregó.

Lucas Pratto habla de Iván Morales y la liga chilena

Lucas Pratto, además, habló del delantero chileno Iván Morales, con quien hizo dupla en su paso por Sarmiento de Argentina.

“Antes de venir tuve un compañero en Sarmiento que se llamaba Iván Morales y seguimos mucho la campaña de la liga chilena. Hablábamos mucho de cuán bien estaba jugando con Coquimbo y lo pronto que iba a salir campeón, cuatro o cinco fechas antes”, contó.

Lucas Pratto en Coquimbo.

Por último, reconoció que siempre estuvo al tanto de lo que pasa en el fútbol chileno tras su exitoso paso por la UC.

“Siempre seguí la liga chilena, obviamente por mi paso después de la UC, y este último año la verdad que el club arrasó y le fue excelente, así que feliz de estar en el mejor equipo del momento“, cerró.

