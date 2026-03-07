El primer fichaje que llegó a Colo Colo de cara a la temporada 2026 fue Matías Fernández Cordero, quien arribó en calidad de jugador libre tras terminar contrato con Independiente del Valle.

El lateral derecho llegó al Monumental para suplir la partida del cuasi retirado Mauricio Isla, cuyo contrato llegó a su fin a finales de 2025 y no fue renovado por su escaso compromiso con el club.

Se pensaba que Fernández se iba a adueñar del carril derecho de Colo Colo, sin embargo, estuvo apenas 65 minutos en cancha en la derrota ante Deportes Limache y tras ello perdió el lugar con Jeyson Rojas, fijo en el esquema de Fernandp Ortiz.

La razón de la ausencia de Matías Fernández ante Audax

Matías Fernández no jugará este sábado ante Audax Italiano, es más, ni siquiera fue citado por el Tano Ortiz en Colo Colo para el duelo que se desarrollará en La Florida.

La razón de la ausencia del diestro no es deportiva, sino que por un problema de salud, según dio a conocer el reportero Cristian Alvarado en el programa De Puntete.

“Matías Fernández no trabajó con normalidad durante la semana. De hecho, le dieron un par de días de reposo producto de un virus que lo aqueja“, contó el comunicador.

Matías Fernández es baja en Colo Colo. Foto: Martin Thomas/Photosport

“Ha sentido dolor de cuerpo, claramente no ha estado en condiciones, no trabajó a la par de sus compañeros, por eso sale de la convocatoria ante Audax y no estuvo presente este viernes en el estadio Monumental. Por el virus que lo aqueja no es alternativa”, agregó Alvarado.

Matías Fernández se cae de la nómina en Colo Colo, justo cuando Fernando Ortiz cambia de esquema y necesita a un lateral volante por la derecha, puesto que será para Jeyson Rojas.

En síntesis

Matías Fernández Cordero quedó fuera de la citación para el partido ante Audax Italiano .

quedó fuera de la citación para el partido ante . Un virus y dolores corporales impidieron que el lateral entrenara con normalidad esta semana.

y dolores corporales impidieron que el lateral entrenara con normalidad esta semana. El defensa Jeyson Rojas ocupará el puesto de lateral volante en el esquema de Fernando Ortiz.

