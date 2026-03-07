Colo Colo enfrenta un importantísimo partido ante Audax Italiano, este sábado 7 de marzo. El Cacique tiene que volver al triunfo con urgente necesidad, tras la caída ante la Universidad de Chile en el Superclásico.

Fernando Ortiz es aquel que tiene más celeridad con relación al triunfo. El DT de Colo Colo se había afirmado en la banca alba, pero el duelo ante la U pegó fuerte y empiezan a aparecer las dudas sobre su continuidad.

Es por aquello, que se esperaba un ajuste del mazo de jugadores disponibles. Y pasó con Javier Correa, que se quedará en la banca ante los itálicos. Otras suplencias, no obstante, parecen empezar a no convencer a todos los hinchas albos.

¿Por qué no entra Javier Méndez?

Pese a verse obligado a mover las piezas de su escuadra, Fernando Ortiz no confía aún en Javier Méndez. El uruguayo irá a la banca y no está considerado para el duelo ante Audax.

Patricio Yáñez dio una razón en ESPN. Para el ex futbolista de Colo Colo el Tano debe tener sus razones para no poner al ex defensa de Peñarol. “Los técnicos tienen la ventaja de la pega que tienen, de verlos en la semana. Uno los ve en la hora de la competición y ahí evalúa”, comenzó diciendo.

“Para que no juegue Méndez, el central uruguayo, es porque no está capacitado en este momento parar quitar a Villagra“, agregó, poniendo como titulares fijos en el esquema de Ortiz a Joaquín Sosa y Jonathan Villagra.

Javier Méndez casi no suma minutos en Colo Colo.

En resumen…

Fernando Ortiz busca el triunfo con Colo Colo ante Audax este sábado 7 de marzo.

El uruguayo Javier Méndez será suplente frente a la titularidad de Sosa y Villagra.

El delantero Javier Correa también iniciará en la banca de suplentes ante los itálicos.

