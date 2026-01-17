Colo Colo buscó en el mercado a un defensor perteneciente a Boca Juniors que finalmente encontró club en Argentina. Se trata de Óscar Salomón, quien cuenta en su currículum con haber sido campeón en la máxima categoría trasandina en Platense.

Pues bien, en el cuadro Xeneize no califica para el primer equipo. Y a pesar de que su traspaso al Cacique no se dio, pues los albos ficharon a los uruguayos Javier Méndez y Joaquín Sosa, de todas maneras Salomón encontró un nuevo equipo en la máxima categoría de su país.

“Newell’s acordó la compra de Óscar Salomón a Boca: 1 millón de dólares por el 50 por ciento del pase. Firmará por tres años con la Lepra”, informó el periodista César Merlo en su cuenta de X. El citado comunicador, un eximio reportero de movidas en el fútbol internacional, confirmó que habrá dupla casi alba en los rosarinos.

Óscar Salomón en acción por Platense. Jugará en Newell’s. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Esto porque el cuadro adiestrado por la dupla de Sergio Gómez y Favio Orsi también había sumado a su zaga a Bruno Cabrera, un bastión defensivo de Coquimbo Unido en la Liga de Primera 2025. El trasandino de 28 años le costó a Newell’s 500 mil dólares y también firmó por tres temporadas.

Newell’s le compra a Salomón a Boca y se queda con una defensa que quiso Colo Colo

Newell’s tendrá a Óscar Salomón y Bruno Cabrera en la defensa, una movida que Colo Colo también pensó en su mercado de pases. Los albos no pudieron concretar el deseo, pero sí lo hizo el colista de la tabla de posiciones de la 2da etapa de la Liga Profesional de Argentina 2025.

Bruno Cabrera celebró así un gol que le anotó a Colo Colo. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Otro que algo sonó en el Cacique, en la Universidad de Chile y desembarcó en el estadio Marcelo Bielsa fue el portero Gabriel Arias, quien le puso punto final a su exitoso ciclo en Racing Club como un ídolo blanquiceleste. Y Franco García, ex atacante de Cobresal, también se sumó.

La Lepra debe mejorar mucho su actuación del año pasado y por eso mismo suma varios refuerzos: Matías Cóccaro, delantero uruguayo, llegó tras quedar libre en el CF Montréal de la Major League Soccer de Estados Unidos. Y el paraguayo Josué Colman, quien arribó desde el Querétaro de México. También llegaron Michael Hoyos, Walter Núñez y Nicolás Goitea.

Así le fue a Newell’s en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina 2025

Newell’s Old Boys terminó la fase regular de la segunda etapa en la Liga Profesional de Argentina 2025 como colista exclusivo.

