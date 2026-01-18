Es tendencia:
Australian Open

Carlos Alcaraz se inspira en Rafael Nadal y arrasa en su debut en el Australian Open

El tenista español no tuvo inconvenientes ante el local Adam Walton en la primera ronda del certamen oceánico.

Por Carlos Silva Rojas

Carlos Alcaraz tuvo un tranquilo debut en Australia.
Al más puro estilo de Rafael Nadal en sus inicios, jugando con una polera sin mangas, Carlos Alcaraz (1° de la ATP) arrasó en su estreno en el Australian Open, el primer Grand Slam del año.

El máximo favorito para granar el certamen que se juega en Melbourne fue el plato fuerte en el primer día de competencia, y no tuvo problemas para vencer al local Adam Walton (79°).

El murciano mostró lo mejor de su repertorio en el cemento australiano, para vencer por un claro 6-3, 7-6 (2) y 6-2, en dos horas y 8 minutos de partido.

Carlos Alcaraz ahora va contra el alemán Yannick Hanfmann

Carlos Alcaraz tuvo un buen rendimiento ante el australiano, sin embargo, se enredó en el segundo set y lo tuvo que definir en el tie break, situación que espera no ocurra en la segunda ronda.

Por el paso a la tercera ronda el murciano se verá las caras con el alemán Yannick Hanfmann (101°), quien tuvo un duro partido ante el estadounidense Zachary Svajda (143°), al que venció por un ajustado 7-5, 4-6, 6-4 y 7-6 (3), en dos horas y 52 minutos de partido.

Carlos Alcaraz debutó de gran forma en Australia. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Lo mejor que ha hecho Carlos Alcaraz en el Australian Open es llegar a los cuartos de final, por lo que en 2026 espera romper esa barrera y así ganar por primera vez en su carrera el Grand Slam oceánico.

