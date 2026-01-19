Es tendencia:
Australian Open

El otro golpe que recibe Alejandro Tabilo junto a fea derrota en el Australian Open

El tenista chileno duró nada en el primer Grand Slam de la temporada, donde cayó en su debut ante el francés Quentin Halys.

Por Carlos Silva Rojas

Alejandro Tabilo se quedó sin entrenador.
© Getty ImagesAlejandro Tabilo se quedó sin entrenador.

Una vez más el tenista chileno Alejandro Tabilo (79° de la ATP) fracasó en un Grand Slam, porque la noche del domingo quedó eliminado en la primera ronda del Australian Open.

Los majors le pasan la cuenta al nacido en Toronto, que tiene como mejor resultado la segunda ronda en el certamen oceánico en 2020, a la que ahora no pudo acceder.

El zurdo se quedó afuera en el debut, tras perder de forma fácil contra el francés Quentin Halys (83°) por parciales de 6-2, 6-2 y 7-6 (2), en apenas una hora y 56 minutos de partido.

Alejandro Tabilo una vez más se queda sin entrenador

Alejandro Tabilo tuvo que preparar solo su debut en el Abierto de Australia, porque en radio ADN dieron a conocer que se quedó sin entrenador antes del certamen oceánico.

En la citada emisora contaron que el zurdo rompió su vínculo con el coach chileno Horacio Matta, situación que se produjo finalizada la participación del nacional en el ATP de Hong Kong.

Alejandro Tabilo está sin entrenador. (Photo by Fiona Goodall/Getty Images)

La separación de ambos se produjo en buenos términos y Matta ya se encuentra de regreso en Estados Unidos, donde tiene su academia de tenis, poniendo fin a poco más de un año y medio de trabajo entre ambos”, explicaron en ADN.

Alejandro Tabilo deberá buscar un nuevo entrenador luego de trabajar con Guillermo Gómez y Horacio Matta.

