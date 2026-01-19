Stan Wawrinka (139° en el ranking ATP) volvió a demostrar que la edad es solo un número. A los 40 años, el suizo avanzó a la segunda ronda del Australian Open 2026, en un torneo que ya anunció será el último de su carrera profesional.

El ex número tres del mundo llegó a Melbourne con el cartel de despedida. Semanas antes confirmó que esta será su temporada final, lo que convirtió su estreno en un partido cargado de emoción y simbolismo dentro del circuito.

ver también No era solo un problema de salud: revelan que Lucas Cepeda está a un paso de dejar Colo Colo

ver también Cristian Garin vs. Luciano Darderi: Cuándo y a qué hora debuta ‘Gago’ en el Australian Open

En la cancha, Wawrinka respondió con tenis. Pese a perder el primer set ante Laslo Djere (92°), sacó a relucir su experiencia para dar vuelta el encuentro y quedarse con la victoria tras más de tres horas de juego intenso.

Los parciales de 5-7, 6-3, 6-4 y 7-6 (4) reflejaron una batalla pareja. El suizo fue más firme en los momentos decisivos y se apoyó en su jerarquía para cerrar un triunfo que ilusiona.

De no ganar su siguiente partido, sería definitivamente su despedida

Un récord más para el tenis mundial

El suizo estaba radiante tras el triunfo. “Soy un competidor, me apasiona lo que hago, siempre tengo ganas de superar mis límites. Siempre lo he hecho a lo largo de toda mi carrera, y sobre todo, me encanta demasiado este trabajo”, señaló.

Publicidad

Publicidad

“Me encanta demasiado ser jugador de tenis, me encanta demasiado la competición como para venir simplemente a decir adiós“, agregó tras su triunfo.

Más allá del resultado, Wawrinka hizo historia al convertirse en el jugador de mayor edad en jugar el cuadro individual masculino del Australian Open, con 40 años y 310 días, un registro que refuerza su legado en el tenis mundial.

Además, el triunfo marcó su primera victoria en Melbourne desde 2021, cortando una larga racha sin festejos. Torneo que lo vio campeón en 2014 y donde escribió algunas de las páginas más brillantes de su carrera.

Publicidad

Publicidad

Ahora, el suizo se enfrentará a Arthur Géa (198°), sabiendo que puede ser su despedida. Pero mientras siga compitiendo así, el retiro aún tendrá que esperar un poco más.