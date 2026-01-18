¡Confirmado! Ya hay horario para el estreno de otro chileno en el Abierto de Australia 2026. Mientras Alejandro Tabilo hará su debut este domingo en el primer Grand Slam de la temporada frente al francés Quentin Halys (83°), al día siguiente será el turno de Cristian Garin (82°), actual raqueta número dos de Chile.

‘Gago’ saltará a la cancha para enfrentar al italiano Luciano Darderi (25°), en lo que será el segundo y último estreno nacional en el cuadro principal del certamen oceánico, luego de las tempranas eliminaciones de los tenistas, Tomás Barrios y Nicolás Jarry en la fase de clasificación.

¿Cuándo juega Cristian Garin vs. Luciano Darderi en el Australian Open?

El encuentro entre Cristian Garin y Luciano Darderi, válido por la primera ronda del Australian Open, se disputará este lunes 19 de enero, a partir de las 21:00 horas de Chile , en la Arena 1573 del complejo de Melbourne Park.

El partido podrá seguirse en TV a través de ESPN 3, mientras que de forma online estará disponible por la plataforma Disney+, exclusivamente en su plan Premium.

Quien resulte vencedor de este duelo avanzará a la segunda ronda del AO 2026, instancia en la que enfrentará al ganador del cruce entre el francés Giovanni Mpetshi Perricard (61°) y el argentino Sebastián Báez (36°), en un camino que asoma exigente desde el arranque.

Historial entre Cristian Garin y Luciano Darderi

Este será el segundo enfrentamiento entre Garin y Darderi en el circuito. El antecedente previo favorece al tenista italiano, quien se impuso en el Challenger de Milán 2023, derrotando al chileno en la ronda de 32 con parciales de 6-3 y 7-5.

Ahora, en un escenario mucho más grande como el Australian Open, Garin buscará emparejar el historial y avanzar en el primer major de la temporada.