Cristian Garin (82° del ranking ATP) sale a la cancha con una presión extra en Melbourne. El chileno aparece como el único sobreviviente nacional en el cuadro individual masculino del Australian Open 2026 y asume el desafío de mantener viva la ilusión tricolor en el primer Grand Slam del año.

“Gago” enfrentará en su debut al italiano Luciano Darderi (25°), un rival complejo y mejor rankeado, pero al que buscará incomodar con su solidez desde el fondo de la cancha y su experiencia en este tipo de escenarios. El duelo marcará el estreno del chileno en un torneo donde necesita sumar confianza y puntos.

ver también Cristian Garin vs. Luciano Darderi: Cuándo y a qué hora debuta ‘Gago’ en el Australian Open

ver también El tiempo no jubila: Stan Wawrinka desafía la edad y sigue vivo en el Australian Open

Garin llega a Australia con la misión clara: avanzar y sostener la presencia chilena lo más lejos posible. Sabe que no es favorito, pero también que en el tenis los márgenes son mínimos y que un buen arranque puede cambiar el panorama.

El partido está programado para las 21:00 horas y concentra toda la atención del público nacional, Chile deposita todas sus fichas en el ex top 20 del ranking ATP, ya que es el único chileno en competencia.

Alejandro Tabilo no logró pasar de fase

Tabilo quedó en el camino

La responsabilidad recae en Garin luego de la eliminación de Alejandro Tabilo (79°), quien se despidió en primera ronda tras caer ante el francés Quentin Halys (83°) en tres sets. El número uno de Chile no logró imponer su juego y quedó tempranamente fuera del torneo.

Publicidad

Publicidad

La derrota de Tabilo golpeó fuerte, ya que llegaba como la principal carta nacional. Sin embargo, su salida del cuadro dejó a Garin como el último representante chileno en el singles masculino del Australian Open.

Con ese escenario, “Gago” no solo juega por avanzar de ronda, sino también por sostener la bandera chilena en Melbourne, en un desafío que mezcla presión, responsabilidad y la oportunidad de dar un golpe que reactive la ilusión nacional.