Tenis

Cristian Garin vs. Luciano Darderi: Dónde y a qué hora ver el debut de ‘Gago’ en el Australian Open

El chileno debuta este lunes en el Abierto de Australia.

Por Franccesca Arnechino

 Alejandro Tabilo debutó este domingo en el primer Grand Slam de la temporada frente al francés Quentin Halys (83°) y este lunes es el turno de Cristian Garin (82°), actual raqueta número dos de Chile.

Gago’ saltará a la cancha para enfrentar al italiano Luciano Darderi (25°), en lo que será el segundo y último estreno nacional en el cuadro principal del certamen oceánico, luego de las tempranas eliminaciones de los tenistas, Tomás Barrios y Nicolás Jarry en la fase de clasificación.

Cristian Garin vs. Luciano Darderi: Horario y dónde ver el Australian Open

El encuentro entre Cristian Garin y Luciano Darderi, válido por la primera ronda del Australian Open, se disputará este lunes 19 de enero, a partir de las 21:00 horas de Chile, en la Arena 1573 del complejo de Melbourne Park.

El partido podrá seguirse en TV a través de ESPN 3, mientras que de forma online estará disponible por la plataforma Disney+, exclusivamente en su plan Premium.

Quien resulte vencedor de este duelo avanzará a la segunda ronda del AO 2026, instancia en la que enfrentará al ganador del cruce entre el francés Giovanni Mpetshi Perricard (61°) y el argentino Sebastián Báez (36°), en un camino que asoma exigente desde el arranque.

