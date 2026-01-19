Alejandro Tabilo debutó este domingo en el primer Grand Slam de la temporada frente al francés Quentin Halys (83°) y este lunes es el turno de Cristian Garin (82°), actual raqueta número dos de Chile.

‘Gago’ saltará a la cancha para enfrentar al italiano Luciano Darderi (25°), en lo que será el segundo y último estreno nacional en el cuadro principal del certamen oceánico, luego de las tempranas eliminaciones de los tenistas, Tomás Barrios y Nicolás Jarry en la fase de clasificación.

Cristian Garin vs. Luciano Darderi: Horario y dónde ver el Australian Open

El encuentro entre Cristian Garin y Luciano Darderi, válido por la primera ronda del Australian Open, se disputará este lunes 19 de enero, a partir de las 21:00 horas de Chile , en la Arena 1573 del complejo de Melbourne Park.

El partido podrá seguirse en TV a través de ESPN 3, mientras que de forma online estará disponible por la plataforma Disney+, exclusivamente en su plan Premium.

Quien resulte vencedor de este duelo avanzará a la segunda ronda del AO 2026, instancia en la que enfrentará al ganador del cruce entre el francés Giovanni Mpetshi Perricard (61°) y el argentino Sebastián Báez (36°), en un camino que asoma exigente desde el arranque.