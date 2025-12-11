Carlos Alcaraz (1°) y Jannik Sinner (2°) aprovechan la pausa de fin de temporada mientras se preparan para la exhibición del 10 de enero en Incheon, Corea del Sur, antes del Abierto de Australia.

En conversación con Tennis Korea, ambos analizaron la rivalidad que han construido, comparada con la del Big 3: Federer, Nadal y Djokovic.

Rivalidad comparada con el Big 3

Alcaraz reconoció que “esta comparación es un verdadero honor para mí como jugador” y destacó que “las rivalidades en el deporte son un motor poderoso”, recordando la inspiración que le generó la de Nadal y Federer.

También añadió: “Jannik y yo ya nos hemos enfrentado en muchos grandes escenarios… nos impulsamos mutuamente a ser mejores”.

Sinner, por su parte, celebró la invitación a Corea: “Este partido es una oportunidad fantástica… me permitirá recuperar el ritmo antes del Abierto de Australia”.

Además, subrayó la importancia histórica de estos duelos: “Las rivalidades son un elemento fundamental de nuestro deporte”. Para cerrar, valoró su vínculo competitivo con Alcaraz: “Estoy encantado de desarrollar este tipo de relación con Carlos… hace que el tenis sea más emocionante”.

