Jannik Sinner golpea la mesa y propone un cambio radical en la Copa Davis: “Lo que me encantaría…”

Una nueva exhibición de tenis dio el italiano Jannik Sinner (2° del mundo), quien este viernes se instaló en las semifinales del ATP Finals tras vencer al estadounidense Ben Shelton (5°).

El ex número 1 del mundo se impuso tras mucho trabajo ante el norteamericano en Turín, gracias a parciales de 6-3 y 7-6 (3), para mantenerse en disputa en el ex Torneo de Maestros.

Ahora Sinner se verá las caras con el australiano Álex de Miñaur (7°) este sábado, por el paso a la final del ATP Finals.

Jannik Sinner habla de la Copa Davis

Tras el triunfo ante Ben Shelton el italiano habló en rueda de prensa, donde le consultaron por la Copa Davis, torneo en el que no participará para privilegiar sus vacaciones y pre temporada.

Jannik Sinner aprovechó el momento para dar su punto de vista y señalar que el tradicional certamen por equipos se debería jugar en otro formato.

“La Copa Davis es un tema muy interesante. Cada jugador tiene su propia opinión. Con este calendario, es difícil que en la Copa Davis estén los mejores jugadores de todos los países del mundo cada año”, comenzó diciendo.

“Lo que me gustaría, lo que me encantaría ver en el futuro, es que la Copa Davis se dispute cada dos años. Así podrías colocar las semifinales a principios de temporada y la final en el último tramo, en algún punto. También es bonito poder elegir y jugar en casa, en tu estadio, y vender entradas como local”, agregó.

Por último, Sinner comentó lo que muchos piensan: “actualmente, si las finales son el Bolonia, y hay un Australia vs Estados Unidos, por supuesto que habrá espectadores, no digo que no, pero al mismo tiempo… ¿por qué no convertirlo en la verdadera Copa Davis? Jamás he tenido la oportunidad de jugar la Copa Davis, la verdadera Copa Davis, donde te toca jugar de visitante en Brasil o Argentina, con todo el estadio no en tu contra, sino apoyando a muerte a su país. Creo que esta es la verdadera Copa Davis”.

