Polémica en el tenis chileno por la noticia de que Alejandro Tabilo se perderá, por tercera vez consecutiva, la Copa Davis. El N°1 de Chile no estuvo en las llaves contra Bélgica en febrero y Luxemburgo en septiembre, y ahora volverá a ausentarse de la citación nacional.

En las últimas horas, el tenista confirmó su participación en Ultimate Tennis Showdown (UTS), evento que se realizará en los primeros días de febrero de 2026, misma fecha en que Chile jugará primera fase de las Qualifiers de la Copa Davis.

Sergio Elías, presidente de la Federación de Tenis de Chile, mostró su molestia. “Nos enteramos por la prensa, por las noticias. Entiendo que él también hizo una declaración en la cual informa esta situación y si fuera así, la verdad, para nosotros sería una cosa muy dolorosa“, dijo a Emol.

“En mi opinión, todo tiene su límite, y ya con esto él pasa todos los límites, porque cambiar una exhibición, por mucho dinero que haya, por el honor de defender a Chile… De verdad, creo que si bien es cierto que es opinión del capitán, no merecería ser llamado nuevamente“, sumó.

El presidente del tenis chileno declaró que no ha hablado con Alejandro Tabilo. “Normalmente, es el capitán el que habla con él, pero si hay un anuncio que él lo ratifica, no creo que haya mucho que conversar. Él sabe las fechas de la Davis, sabe que es la misma semana, y está privilegiando“, sumó.

“Entendemos cuando privilegió su defensa de puntos a fines de este año por una Copa Davis que enfrentábamos a un equipo no tan importante (Luxemburgo), lo entendemos. Pero esto de cambiar… sabiendo que lo que viene ahora son países mucho más duros, y nos jugamos la primera parte de la clasificación al Grupo Mundial (Finales)“, reprochó Sergio Elías.

Por último, dijo que tendrá una conversación con Nicolás Massú, capitán del equipo chileno. “Esta tarde tengo que hablar con él. Si esto es así, como Federación es un acto que no nos parece, estamos absolutamente sorprendidos. Creo que no merece la federación, después de todos los esfuerzos que hemos hecho en estos años, que un jugador prefiera una exhibición a una Copa Davis tan importante“.