Por tercera vez, Alejandro Tabilo diría adiós a representar a Chile en Copa Davis, en una importante serie del team de Nicolás Massú. Es que entre el 6 y 8 de febrero próximo, el equipo se juega las Qualifiers para avanzar a las finales.

Pero la polémica estalló luego que el propio Jano avisara en sus redes sociales su participación en una exhibición del circuito UTS en México, con fecha entre el 5 y el 7 de febrero de 2026.

Anteriormente, el zurdo declinó de estar este año ante Bélgica, donde su coach anunció que debía recuperarse físicamente. Eso no cayó bien en Nicolás Massú, capitán de Chile. Y recientemente, ante Luxemburgo también se bajó y optó por jugar torneos en Asia.

Le responden a Tabilo por su decisión en Copa Davis

Tras conocerse la noticia de que Alejandro Tabilo irá a una exhibición en febrero de 2026, en vez de representar a Chile en Copa Davis, desde la Federación nacional salieron al paso.

Tabilo y su incierto panorama en Chile / (Getty Images)

En diálogo con El Deportivo, desde la Federación de Tenis se mostraron sorprendidos y revelaron que “no tenemos mayor información, solo lo que aparece en redes sociales. No hemos tenido notificación de Alejandro ni de su entorno”.

Publicidad

Publicidad

Esta polémica enciende aún más un comentado quiebre que el Jano tenía con Nicolás Massú, tras restarse en ocasiones anteriores de las series. El Vampiro aún no se ha pronunciado sobre el tema.

Chile está pactado para jugar en febrero, ante un rival por definir, su paso a las finales de la Copa Davis 2026. Los duelos serán entre el 6 y 8 de dicho mes, en 2026.

Publicidad