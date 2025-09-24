Alejandro Tabilo aterrizó en Tokio con la confianza intacta y la billetera más que agradecida.

Solo por decir presente en la primera ronda del ATP 500, el chileno ya tiene garantizados 17.365 dólares, unos 16,5 millones de pesos chilenos. Nada mal para un debut que aún no se juega.

El estreno será este jueves 25 de septiembre ante el belga Zizou Bergs, no antes de las 2:45 horas de Chile.

Y aunque el foco de Tabilo está puesto en lo deportivo, el premio económico que ofrece este torneo también hace ruido.

Lo que recibe Tabilo si le gana a Bergs

En caso de superar a Bergs y meterse en octavos de final, el zurdo chileno elevaría su premio a 32.560 dólares, un poco más de 30 millones de pesos, además de sumar 50 puntos ATP.

Y mientras más avance, más atractiva se pone la escala:

Campeón: USD 416.365 ($396 millones de pesos)

USD 416.365 ($396 millones de pesos) Finalista: USD 224.035 ($213,1 millones de pesos)

USD 224.035 ($213,1 millones de pesos) Semifinal: USD 119.395 ($113,5 millones de pesos)

USD 119.395 ($113,5 millones de pesos) Cuartos de final: USD 61.000 ($58 millones de pesos)

USD 61.000 ($58 millones de pesos) R16: USD 32.560 ($ 10,9 millones de pesos)

USD 32.560 ($ 10,9 millones de pesos) R32: USD 17.365 ($16,5 millones de pesos)

Tabilo, que viene con una racha cargada de partidos en Asia, sabe que no será fácil. Pero con la motivación reciente y la posibilidad de seguir llenando tanto su ranking como su cuenta, el desafío en Japón pinta más que atractivo.

