El enojo de Alcaraz antes de arrasar con Fritz y llevarse el título del ATP de Tokio: “No has jugado tenis en tu vida”

La final del ATP 500 de Tokio tuvo un enojo inesperado. Carlos Alcaraz (1°) tuvo un feo encontrón con el juez de silla Fergus Murphy después de recibir una violación de tiempo en el primer set.

El español no entendía por qué le habían activado tan rápido el reloj cuando acababa de terminar un punto exigente en la red y todavía no alcanzaba ni a pedir las pelotas para sacar.

Fue ahí cuando explotó y se puso a pelear con el juez. “¿Tú crees que esto es normal? Termino el punto en la red, estoy cansado y no puedo ni ir a pedir las pelotas. ¿Esto es normal?”, partió diciendo.

“No has jugado tenis en tu vida. Nunca jugaste tenis porque dices que esto es normal”, lanzó.

Alcaraz termina despachando a Fritz

El enojo no le pasó factura en lo deportivo. Todo lo contrario, porque Alcaraz dejó atrás la discusión y terminó despachando al estadounidense Taylor Fritz por 6-4, 6-4, quedándose con su primer título en la capital japonesa y en su debut absoluto en el torneo.

El triunfo tuvo sabor extra, ya que días atrás Fritz lo había sorprendido en la Laver Cup. Esta vez, el español cobró revancha y estiró su ventaja en el historial a 4-1.

Con esto, el español logra su octavo título en en esta temporada y el número 24 en su carrera.