La nueva generación del tenis mundial es liderada por los jóvenes Carlos Alcaraz (1° de la ATP) y Jannik Sinner (2°), quienes se pelean los Grand Slams y el número 1 del mundo.

El español y el italiano protagonizaron un 2025 espectacular, con grandes partidos entre ellos, donde la emotiva disputa por el título en Roland Garros será recordada por todos los fanáticos del deporte blanco.

Alcaraz y Sinner no están solos, porque el brasileño Joao Fonseca (24°) se quiere unir a ellos en la cima del escalafón mundial, situación que analiza Nicolás Massú.

Nicolás Massú analiza el nivel de Joao Fonseca

El capitán del equipo chileno de Copa Davis es todo un referente en el circuito mundial y le dio una entrevista a New Balls Please, donde analizó al sudamericano.

Massú cree que Fonseca tiene todas las condiciones para pelear arriba en el ranking de la ATP frente a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Nicolás Massú analizó a Joao Fonseca. (Photo by Zhe Ji/Getty Images for ITF)

“Es un fenómeno, tenísticamente, está para grandes cosas y creo que va a dar muchas alegrías a Brasil y al tenis sudamericano, puede competir para estar muy arriba, pero tiene que seguir su camino, tal y como está haciendo ahora”, dijo el Nico.

Joao Fonseca a sus 19 años se alza con una promesa del tenis mundial y ya tiene dos títulos en su palmarés.