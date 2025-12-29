Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Tenis

Aryna Sabalenka se defiende de las feas críticas tras la “Batalla de los Sexos” ante Nick Kyrgios

La número 1 del mundo perdió claramente ante un jugador semi retirado, pero dijo que dieron un gran espectáculo.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Aryna Sabalenka cayó ante Nick Kyrgios en la Batalla de los Sexos.
© Getty ImagesAryna Sabalenka cayó ante Nick Kyrgios en la Batalla de los Sexos.

Una nueva versión de la “Batalla de los Sexos” se llevó a cabo este domingo en Dubai, donde Nick Kyrgios (671° de la ATP) le ganó con mucha facilidad a Aryna Sabalenka (1ª de la WTA).

El australiano que está casi retirado venció con holgura a la mejor jugadora del mundo, por un claro 6-3 y 6-3, lo que ratificó la gran brecha entre hombres y mujeres en el tenis profesional.

El partido generó muchas críticas, de partida porque había una ventaja para Sabalenka, ya que se jugó en una cancha donde la pista de la europea era más pequeña, pero igual el oceánico que no juega desde marzo a derrotó.

Tomás Barrios cierra la temporada 2025 con un clásico título

ver también

Tomás Barrios cierra la temporada 2025 con un clásico título

Sabalenka compara la Batalla de los Sexos con una final de Grand Slam

Tras el partido habló Aryna Sabalenka, que se fue en picada contra los críticos: “sinceramente, no entiendo cómo la gente puede sacarle cosas negativas a este evento. En cuanto a la WTA, creo que he mostrado que fui capaz de jugar a un gran nivel, fue un partido entretenido; sí, ganó él, pero fue un duelo competido, no es que fuese un 6-0 y 6-0″.

“Fue un partido disputado, divertido, interesante de ver, ha hecho que muchos ojos se acerquen a este deporte, ha congregado a varias leyendas, mucha gente importante me ha mandado mensajes diciéndome que estarían viendo el partido… así que creo que le hemos dado más atención a nuestro deporte”, agregó.

Aryna Sabalenka cayó ante Nick Kyrgios. (Photo by Christopher Pike/Getty Images)

Aryna Sabalenka cayó ante Nick Kyrgios. (Photo by Christopher Pike/Getty Images)

Publicidad

Por último, Sabalenka dijo que su partido con Kyrgios generó la misma expectación que puede provocar una final de Grand Slam.

“No encuentro, de verdad, la manera de ver esto como algo negativo. La idea detrás de esto es que el tenis crezca y que podamos mostrarlo desde un prisma diferente, enseñando a la gente que un evento tenístico puede ser divertido, entretenido, e incluso podemos construir algo que sea casi tan grande como un partido de Grand Slam. La atención que hemos generado con este evento, creo, no ha sido inferior a la que tendría una final de Grand Slam“, cerró.

“He tenido más haters de lo que merezco”: hijo de Horacio de la Peña avisa por su carrera en el tenis chileno

ver también

“He tenido más haters de lo que merezco”: hijo de Horacio de la Peña avisa por su carrera en el tenis chileno

Lee también
Siete nuevos, ocho chilenos: listos los DT de Primera
Chile

Siete nuevos, ocho chilenos: listos los DT de Primera

Histórico de Colo Colo siembra dudas por el fichaje de Popín Castro
Colo Colo

Histórico de Colo Colo siembra dudas por el fichaje de Popín Castro

¿Cuándo inicia y termina el mercado de fichajes de invierno de Europa?
Mercado de fichajes 2026

¿Cuándo inicia y termina el mercado de fichajes de invierno de Europa?

Jean Meneses cierra su regreso a Chile y ficha por este club
Mercado de fichajes 2026

Jean Meneses cierra su regreso a Chile y ficha por este club

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo