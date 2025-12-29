Una nueva versión de la “Batalla de los Sexos” se llevó a cabo este domingo en Dubai, donde Nick Kyrgios (671° de la ATP) le ganó con mucha facilidad a Aryna Sabalenka (1ª de la WTA).

El australiano que está casi retirado venció con holgura a la mejor jugadora del mundo, por un claro 6-3 y 6-3, lo que ratificó la gran brecha entre hombres y mujeres en el tenis profesional.

El partido generó muchas críticas, de partida porque había una ventaja para Sabalenka, ya que se jugó en una cancha donde la pista de la europea era más pequeña, pero igual el oceánico que no juega desde marzo a derrotó.

Sabalenka compara la Batalla de los Sexos con una final de Grand Slam

Tras el partido habló Aryna Sabalenka, que se fue en picada contra los críticos: “sinceramente, no entiendo cómo la gente puede sacarle cosas negativas a este evento. En cuanto a la WTA, creo que he mostrado que fui capaz de jugar a un gran nivel, fue un partido entretenido; sí, ganó él, pero fue un duelo competido, no es que fuese un 6-0 y 6-0″.

“Fue un partido disputado, divertido, interesante de ver, ha hecho que muchos ojos se acerquen a este deporte, ha congregado a varias leyendas, mucha gente importante me ha mandado mensajes diciéndome que estarían viendo el partido… así que creo que le hemos dado más atención a nuestro deporte”, agregó.

Aryna Sabalenka cayó ante Nick Kyrgios. (Photo by Christopher Pike/Getty Images)

Por último, Sabalenka dijo que su partido con Kyrgios generó la misma expectación que puede provocar una final de Grand Slam.

“No encuentro, de verdad, la manera de ver esto como algo negativo. La idea detrás de esto es que el tenis crezca y que podamos mostrarlo desde un prisma diferente, enseñando a la gente que un evento tenístico puede ser divertido, entretenido, e incluso podemos construir algo que sea casi tan grande como un partido de Grand Slam. La atención que hemos generado con este evento, creo, no ha sido inferior a la que tendría una final de Grand Slam“, cerró.