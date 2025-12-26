Es tendencia:
Tenis

“He tenido más haters de lo que merezco”: hijo de Horacio de la Peña avisa por su carrera en el tenis chileno

Bautista sumó su primer punto ATP y avisa que va con todo en su ascendente carrera. De paso, respondió a la mala onda virtual por sus pergaminos.

Por Nelson Martinez

Bauti y su padre viviendo la pasión raquetera.
© Instagram.Bauti y su padre viviendo la pasión raquetera.

Con 16 años, es el jugador ATP más joven del tenis chileno y ya cosechó su primer punto haciendo historia. Se trata de Bautista de la Peña, quien da sus primeros pasos en las canchas nacionales.

El hijo del recordado Horacio de la Peña poco a poco se hace un nombre representando a nuestro país. En diálogo con Karfel comentó que “estoy orgulloso del trabajo que viene atrás, pero ver a mi papá atrás orgulloso, es de las cosas más importantes de mi vida, por lejos”.

“Soy muy extrovertido, me encanta conocer nuevas personas, soy amiguero. En la cancha soy agresivo, me encanta gritar cuando le pego, gritar los puntos, quiero ganar”, aseguró.

De la Peña le avisa a sus haters por la mala onda

Bautista de la Peña fue consultado sobre las críticas y burlas en redes sociales (acción conocida como haters). Ahí, el talento chileno reconoció que es tema para él, pero que se refugia en su familia para salir adelante.

He tenido bastantes haters, yo creo que más de lo que me merezco. No quiero ser egocéntrico, pero a veces es un poco excesivo, no me gusta mirar, pero a veces igual te afecta un poco”, reconoció.

Sin embargo, el jugador que admira a Stan Wawrinka prefiere dar vuelta la página y optar por seguir creciendo. Por eso, su reciente triunfo marcó un antes y un después en su carrera para representar al tenis chileno.


“Lo más importante de obtener el punto ATP fue abrazar a mi papá, lo vi llorar. Verlo orgulloso por lo que hizo por mí, me dieron ganas de llorar, me tiré al piso en ese momento”, cerró.

