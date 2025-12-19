El Chile Open es uno de los eventos deportivos más esperados en el 2026. Poco a poco se van sumando grandes jugadores al torneo y uno de los últimos en confirmar es Francisco Cerúndolo.

El torneo de tenis que se disputa en Santiago es la oportunidad para que los fanáticos nacionales puedan disfrutar de este deporte en suelo patrio. Grandes jugadores de Chile y el extranjero aterrizan en San Carlos de Apoquindo para llevarse el título.

El N°1 de Sudamérica al Chile Open 2026

A medida que se va a acercando el Chile Open 2026, son más los jugadores de renombre que van asegurando su presencia en la arcilla nacional. Ahora, fue uno de los tenistas más destacados de este lado del planeta quien confirmó su asistencia.

ver también El top 30 Luciano Darderi confirma su presencia en el ATP de Santiago 2026

Se trata de Francisco Cerúndolo, argentino de 27 años y que es el actual número 1 de Sudamérica, cosa no menor. Entre sus grandes logros,registra tres títulos ATP. Es el 21° del mundo, por lo que por ranking, de momento es el mejor que vendrá al torneo chileno.

“Estoy muy contento de volver a este torneo y de disputar nuevamente una competencia en Sudamérica.Espero que todos puedan acompañarnos y disfrutar de un gran nivel de tenis, tanto mundial como sudamericano. Les mando un abrazo grande y estoy muy feliz de volver a verlos“, indicó Cerúndolo en un video difundido por la organización del torneo.

De esta manera, el Chile Open 2026 comienza a agarrar vuelo. Hace algunos días, ya se había asegurado la presencia de Matteo Berrettini (56°), que en el 2022 llegó a ser el 6° del planeta. También estará Luciano Darderi (26°) y el chileno Alejandro Tabilo (81°).

Publicidad

Publicidad

El Chile Open 2026 se disputará desde el 21 de febrero hasta el 1 de marzo del 2026. El campeón del 2025 fue el serbio Laslo Djere, mientras que el último chileno en ganar el título fue Nicolás Jarry en el 2023.