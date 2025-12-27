O’Higgins no quiso seguir esperando y anunció al reemplazante de Francisco Meneghini. Lucas Bovaglio es el nuevo entrenador celeste para la temporada 2026.

El Capo de Provincia tuvo un alegre 2025, donde de la mano de Paqui lograron clasificar a la Copa Libertadores tras ingresar a la fase 2. Sin embargo, una vez terminado el torneo, el DT argentino no llegó acuerdo con la dirigencia y se marchó del club.

El nuevo técnico de O’Higgins

A Paqui Meneghini no le tomó mucho tiempo encontrar trabajo nuevamente y a falta de oficialización, tiene casi todo listo con Universidad de Chile. O’Higgins en cambio, seguía en la búsqueda del nuevo nombre encargado de ponerse el buzo celeste.

El Capo de Provincia anunció a través de redes sociales que Lucas Bovaglio será su nuevo entrenador para el 2026, por lo que de esta manera termina la búsqueda de DT y comienza la de jugadores para afrontar el desafío de la Copa Libertadores.

“El entrenador argentino selló su vinculo con el Capo de Provincia y se transforma en el nuevo Director Técnico de la Celeste para los importantes desafíos de la temporada 2026 ¡Vamos con todo profe!“, escribieron desde O’Higgins en sus redes sociales.

Lucas Bovaglio tiene 46 años y ha dirigido a Atlético Rafaela, Deportivo Morón, Instituto de Córdoba, Guaraní y Palestino, entre otros. Con estos últimos hizo buenas campañas y clasificó a la Copa Sudamericana 2026, tras lo cual no fue renovado en La Cisterna.

El gran desafío que tendrá Bovaglio en O’Higgins en un inicio, será encarar la fase 2 de la Copa Libertadores. Ahí, enfrentarán a Bahía de Brasil en una llave de ida y vuelta. Primero jugarán en Rancagua el 18 de febrero, mientras el 25 del mismo mes disputarán la vuelta en el país de la samba.