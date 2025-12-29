La polémica que se generó cuando se concretó su traspaso del Norwich City al Ipswich Townya es pasado. La actualidad del volante chileno Marcelino Núñez supera con creces lo que se pagó por él, y así lo demuestra en el Championship.

Por la jornada 24 de la segunda división inglesa, el cuadro del nacido en Independencia visitaba al puntero de la competencia, Coventry City, y dio un golpe de autoridad al ganarle a domicilio por 2-0, con destacada actuación del nacional.

Marcelino Núñez fue titular en el Ipswich, jugó hasta el minuto 90+4′ del lance y fue clave para la victoria al entregar dos asistencias, que lo elevan en la presente temporada del Championship como “el rey de los pases gol” en Gran Bretaña, con un total de siete.

Marcelino Núñez, el rey de los “pases gol” en Ipswich

La paridad entre ambos equipos sólo se pudo romper en el minuto 72. Un pase elevado de derecha a izquierda del ex Universidad Católica le cayó al pie derecho de Jack Clarke, quien dentro del área colocó el balón lejos del alcance del meta rival.

10 minutos más tarde, volvió a aparecer en acción Marcelino Núñez. Esta vez fue dentro del área, a la altura del punto penal, abrió con pase rasante por derecha para que Wesley Burns pusiera el 2-0 definitivo para el Ipswich Town ante Coventry City.

Así está el equipo del chileno en el Championship

Gracias a esta victoria, el cuadro del nacional salta a la tercera posición de la categoría con 41 puntos, a dos del segundo que es Middlesbrough y a 10 del líder Coventry, metiéndose en carrera por uno de los ascensos directos a Premier League.

Los números de Núñez en 2025

Con la camiseta del Ipswich Town, además de las siete asistencias que lo tienen como el rey de los “pases gol” en el Championship, Marcelino Núñez suma cuatro goles en 22 encuentros, donde además recibió una tarjeta amarilla.