Un movimiento sorpresivo es el que se da en Inglaterra a tres días que se cierre el mercado de fichajes, y que tiene como protagonista a un futbolista chileno como Marcelino Núñez, quien deja al Norwich City luego de tres temporadas para cambiar de vereda.

Es que si bien el futbolista chileno había comenzado la temporada 2025-26 del Championship en los “Canarios”, el hecho que no se llegara a un acuerdo para extender su contrato provocó que tomaran la drástica de decisión de aceptar una millonaria oferta… ¡desde su archirrival!

Es así que el Ipswich Town, equipo que jugó la última temporada en Premier League y con una billetera abundante, le puso sobre la mesa al Norwich más de US$13.5 millones de dólares por el pase de Marcelino Núñez, cifra que finalmente aceptaron recibir.

Marcelino Núñez es nuevo jugador del Ipswich Town

El entrenador de este equipo, el norirlandés Kieran McKenna se refirió a la llegada del chileno y señaló que “el mediocampo es un área que sentíamos que necesitábamos reforzar y es un jugador de alta calidad con pedigrí internacional. Definitivamente nos fortalece en ese aspecto“.

“Estamos encantados de que vea este como el mejor lugar para continuar su carrera“, agregó el DT del Ipswich Town sobre Marcelino Núñez, quien firmó contrato por las próximas cuatro temporadas, es decir, hasta junio de 2029.

Por si todo esto fuera poco, el gran ganador con esta venta del volante nacional es el club que lo formó, Universidad Católica, quien posee además el 15 por ciento de su pase, por lo tanto, le llegarán a sus arcas por esta venta más de US$2 millones de dólares.

¿Cuándo podría debutar en su nuevo equipo?

El que podría ser el primer juego de Marcelino Núñez con la camiseta del Ipswich Town es más rápido de lo pensado. Pues los Blues jugarán este sábado 30 de agosto desde las 10:00 horas (de Chile) ante Derby County en Portman Road.