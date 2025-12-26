Es tendencia:
Copa Africana de Naciones

Copa Africana 2025: Agenda de partidos hoy viernes 26 de diciembre y qué canal transmite

Revisa los partidos de la jornada en la Copa Africana de Naciones.

Por Franccesca Arnechino

Copa Africana de Naciones 2025.
Comenzó una nueva edición de la Copa Africana de Naciones 2025, último torneo de selecciones que se juega antes del Mundial de 2026.

El certamen tiene a Marruecos como el país anfitrión y que contará con la participación, entre otras, de Egipto, Nigeria, Senegal, Camerún y Costa de Marfil, entre otros.

Agenda de partidos Copa Africana de Naciones 2025

En las últimas horas, se confirmó que algunos partidos de la fase de grupos y todas las rondas de eliminación directa de la Copa Africana de Naciones 2025 estarán disponibles en vivo a través de las diferentes señales de Claro Sports.

Es decir, sitio web, plataformas digitales y canales especializados, con alcance para los 16 países de Latinoamérica, excepto Colombia (Transmite Win sport).

Claro Sports: 169 (SD) – 469 (HD)

Partidos hoy

Viernes 26 de diciembre de 2025

  • Angola vs Zimbabwe | 09:30 horas | Estadio de Marrakech, Marrakech
  • Egipto vs Sudáfrica | 12:00 horas | Gran Estadio de Agadir, Agadir
  • Zambia vs Comoras | 14:30 horas | Estadio Mohamed V, Casablanca
  • Marruecos vs Malí | 17:00 horas | Estadio Príncipe Moulay Abdellah, Rabat
Sábado 27 de diciembre de 2025

  • Benín vs Botswana | 09:30 horas | Estadio Olímpico de Rabat, Rabat
  • Senegal vs R. D. del Congo | 12:00 horas | Estadio Ibn Batouta, Tánger
  • Uganda vs Tanzania | 14:30 horas | Estadio Príncipe Moulay Abdellah, Rabat
  • Nigeria vs Túnez | 17:00 horas | Complejo Deportivo de Fez, Fez
Domingo 28 de diciembre de 2025

  • Gabón vs Mozambique | 09:30 horas | Gran Estadio de Agadir, Agadir
  • Guinea Ecuatorial vs Sudán | 12:00 horas | Estadio Mohamed V, Casablanca
  • Argelia vs Burkina Faso | 14:30 horas | Estadio Príncipe Moulay Al Hassan, Rabat
  • Costa de Marfil vs Camerún | 17:00 horas | Estadio de Marrakech, Marrakech

Lunes 29 de diciembre de 2025

  • Angola vs Egipto | 13:00 horas | Gran Estadio de Agadir, Agadir
  • Zimbabwe vs Sudáfrica | 13:00 horas | Estadio de Marrakech, Marrakech
  • Comoras vs Malí | 16:00 horas | Estadio Mohamed V, Casablanca
  • Zambia vs Marruecos | 16:00 horas | Estadio Príncipe Moulay Abdellah, Rabat

Martes 30 de diciembre de 2025

  • Tanzania vs Túnez | 13:00 horas | Estadio Olímpico de Rabat, Rabat
  • Uganda vs Nigeria | 13:00 horas | Complejo Deportivo de Fez, Fez
  • Benín vs Senegal | 16:00 horas | Estadio Ibn Batouta, Tánger
  • Botswana vs R. D. del Congo | 16:00 horas | Estadio El Barid, Rabat
Miércoles 31 de diciembre de 2025

  • Guinea Ecuatorial vs Argelia | 13:00 horas | Estadio Príncipe Moulay Al Hassan, Rabat
  • Sudán vs Burkina Faso | 13:00 horas | Estadio Mohamed V, Casablanca
  • Gabón vs Costa de Marfil | 16:00 horas | Estadio de Marrakech, Marrakech
  • Mozambique vs Camerún | 16:00 horas | Gran Estadio de Agadir, Agadir
