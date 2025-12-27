¿Vuelve al fútbol chileno? El equipo que ya contactó a Diego Valdés

Los clubes del fútbol chileno siguen reforzándose para la temporada 2026 y uno de los nombres que interesa en este mercado de fichajes es el de Diego Valdés, quien no tuvo la mejor temporada en Vélez Sarsfield.

El mediocampista dejó América a mediados de año para irse al fútbol argentino, pero las lesiones le jugaron en contra en este semestre. Apenas jugó 10 partidos en seis meses, donde solo fue titular en dos.

Pese a eso, en U. Católica se ven atraídos por el jugador y ya iniciaron contactos para ficharlo. Según Radio Cooperativa, desde la Franja ya consultaron sobre sus condiciones actuales para ver si es posible sacarlo de Vélez.

Cabe recordar que Diego Váldes tiene contrato con el equipo argentino hasta 2027, así que la UC tendría que entrar a negociar por el jugador. Eso sí, no compiten solos, porque hay más interesados.

Diego Valdés

Mercado de fichajes: U. Católica inicia contactos con Diego Valdés

La gran competencia de U. Católica es el Club León de México. Hace unos días, el periodista Paco Montes reveló que el entorno de Diego Valdés recibió una propuesta por parte del elenco esmeralda.

Los próximos días serán claves para definir el futuro del volante y si existe la posibilidad de que regrese al fútbol chileno.