Universidad Católica atraviesa un complejo momento luego de confirmarse la lesión de Tomás Asta-Buruaga, quien estará fuera de las canchas por un largo periodo tras sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha durante un entrenamiento de la Franja y pasará por el quirófano.

Ante esto, los Cruzados tienen la opción de salir al mercado para buscar un reemplazante, donde el nombre de Mauricio Isla, quien dejó de ser parte de Colo Colo y se encuentra como jugador libre sonó con fuerza en estos días.

¿Mauricio Isla puede llegar a la UC?

El sitio Punto Cruzado señaló que la opción de que Isla regrese a Católica no es tal y que tampoco hay acercamientos.

“De hecho, hasta la fecha no ha existido ninguna conversación de la dirigencia ni del cuerpo técnico para ver si se buscará o no un reemplazo, algo que recién será evaluado esta semana”.

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El presente de Isla

Tras confirmarse su salida de Colo Colo luego de que su contrato no fuera renovado, su nombre sonó con fuerza en Everton de Viña del Mar, club que finalmente optó por fichar a Óscar Opazo.

Además, El Deportivo reveló que el jugador fue sondeado desde la liga colombiana, aunque rechazó la propuesta debido a que estaba por debajo de sus pretensiones económicas, con un sueldo que rondaba los 5 mil dólares.

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El mismo medio señaló que el carrilero pide un sueldo aproximado de 15 millones de pesos mensuales para evaluar propuestas, pero es un feroz contraste con lo que se vive en el mercado.

En síntesis: