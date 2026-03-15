Universidad Católica atraviesa un momento complejo luego de confirmarse la lesión de Tomás Asta-Buruaga, quien estará fuera de las canchas por un largo periodo tras sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

La situación representa un duro golpe para el plantel cruzado, ya que el defensor era una de las piezas habituales en la zaga del equipo. Ante este escenario, la UC tendrá la posibilidad de acudir al mercado para buscar un reemplazante que cubra su ausencia durante lo que resta de la temporada.

Sin embargo, no todos creen que esa sea la mejor solución. Un reconocido periodista deportivo planteó que la Franja debería optar por otro camino para enfrentar la baja del zaguero, abriendo el debate sobre cómo debería resolver esta sensible ausencia.

¿La UC deberá buscar refuerzo?

A través de sus redes, Coke Hevia aconsejó a los Cruzados. “La UC debe esperar a Arancibia, sumar a Pérez o González y recurrir a Ampuero de lateral o ir por la proyección y así hasta la 17. Basta de traer jugadores que no están a la altura como Cerezo”.

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La lesión de Asta-Buruaga

El jugador se lesionó esta semana durante un entrenamiento, donde la escuadra a través de un comunicado reveló los detalles de la compleja lesión. “Sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha”.

“El zaguero será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y los plazos de su rehabilitación serán comunicados a través de nuestros canales oficiales en las próximas semanas”, explicaron.

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En síntesis: