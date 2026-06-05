Coquimbo a semifinales de la Copa de la Liga: la reacción de Caputto tras dejar sin opciones de clasificar a Colo Colo.

Coquimbo Unido derrotó por 2-1 a Deportes Concepción por la sexta y última fecha del Grupo A de la Copa de la Liga y clasificó a semifinales. De paso, El Pirata elimina a Colo Colo, quien enfrentará a Huachipato este domingo sin opciones de seguir en competencia.

Tras el duelo el entrenador de Coquimbo, Hernán Caputto, destacó la entrega de sus jugadores para lograr el objetivo: clasificar por mérito propio sin depender de lo que hicieran los albos.

“Ganar el partido era lo importante, no queríamos depender de nadie y no dependimos de nadie. Conseguimos el paso a semifinales y es muy meritorio por lo que entrega el equipo, por el momento en el que estamos“, dijo Caputto a TNT Sports.

Agregó que “me quedo con eso: la entrega y el pundonor, independiente quién esté. A veces hay que tener fortuna también, como la tuvimos hoy en la última jugada“.

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Caputto destaca a sus jugadores tras clasificar en Copa de la Liga

“Pero el equipo quiere ir siempre a buscar el resultado y las posibilidades. Destaco la entrega del equipo después de tantos partidos juntos”, complementó el entrenador argentino y nacionalizado chileno de 51 años.

Coquimbo clasifica en Copa de la Liga con triunfo ante Concepción: Colo Colo eliminado.

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Por último, Caputto se refirió al presente de Coquimbo, tercero en la tabla de la Liga de Primera, clasificado a semifinales de la Copa de la Liga y metido en octavos de final de la Copa Libertadores.

“Uno es optimista y siempre espera que el equipo ande bien y funcione. Hoy nos encontramos luchando en todos los torneos y eso es muy bueno. Te mantiene vivo, mantiene la energía y la parte emocional del equipo. Pero falta mucho camino“, expone.

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Caputto sentencia que “lo hemos hecho bien hasta ahora, pero ya pensamos en el próximo partido contra O’Higgins por la liga. Este es un buen paso, importante, y el equipo se lo merece”.

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Resumen:

-Coquimbo Unido ganó 2-1 a Deportes Concepción y clasificó a semifinales del torneo.

-Hernán Caputto tiene a Coquimbo tercero en liga y octavofinalista de Copa Libertadores.

-Colo Colo resultó eliminado y enfrentará este domingo a Huachipato sin opciones de avanzar.