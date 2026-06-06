La ratificación desde Conmebol para jugar en el "Francisco Sánchez Rumoroso" confirma que los piratas viven su era más gloriosa en 67 años.

Definitivamente todo le está saliendo muy bien a Coquimbo Unido. Desde el 2025 hasta ahora, salvo ciertas excepciones, lo que juega siempre lo tiene en lo más alto, ya sea en Liga de Primera como en Copa Libertadores y recientemente en Copa de la Liga.

Es que gracias a la victoria ante Deportes Concepciónen Collao, no sólo clasificaron a las semifinales del certamen clasificatorio para el torneo continental del próximo año, además eliminaron a uno de los candidatos a este título como Colo Colo.

Pero como si Coquimbo tuviera una bendición celestial, en la previa a este encuentro, la CONMEBOL reveló que el duelo de vuelta ante Platense, por octavos de final en Libertadores se podrá jugar en su región, en el Estadio “Francisco Sánchez Rumoroso” y con 20 mil personas de aforo.

Imagen: CONMEBOL

Coquimbo vive la era más gloriosa de su historia

En los últimos 17 meses, el cuadro “pirata” aparece en la pelea de todos los torneos que disputa. Sólo tuvieron una excepción en la campaña anterior, cuando Limache los eliminó de Copa Chile en cuartos de final. Tras ello, sólo alegrías.

No sólo consiguieron el primer título nacional en 67 años de historia, siendo apenas el tercer equipo del Norte que es campeón de Primera División. En su vuelta a la Copa Libertadores, Coquimbo se metió por primera vez en octavos de final, y más encima ganando su grupo.

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Para rematarla, ya están en semifinales en Copa de la Liga y pelean por el título en Liga de Primera, pese a tener 10 puntos de distancia con el líder, pero siguen ahí. Ahora, vendrá Copa Chile y sabremos si el equipo de Hernán Caputto seguirá “dulce”.

En síntesis

Coquimbo avanzó a semis de Copa de la Liga tras eliminar a Colo Colo.

Conmebol confirmó que podrán jugar los octavos de Libertadores en su estadio.

El cuadro pirata vive una racha histórica peleando arriba en todos los frentes.

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¿Cuándo vuelven a jugar?

Por la última fecha de la primera rueda en el Torneo Nacional, los aurinegros recibirán a O’Higgins en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso este domingo 14 de junio desde las 20:30 horas.