Se consumó la eliminación del cuadro albo en la Copa de la Liga, tras el triunfo de Coquimbo Unido ante Concepción.

Colo Colo sufrió su primer gran revés de la temporada 2026, porque quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa de la Liga y jugará su último partido sólo por cumplir.

El equipo de Fernando Ortiz quedará en el segundo lugar del Grupo A, debido a la victoria de Coquimbo Unido ante Deportes Concepción, con lo que le sacó cuatro puntos de ventaja al Cacique. Irremontable.

La eliminación alba genera críticas, debido a que la Copa de la Liga entrega un importante premio para el campeón, ya que el ganador clasifica a la Copa Libertadores como Chile 3.

ver también Coquimbo derrota a Concepción y deja eliminado a Colo Colo de la Copa de la Liga 2026

Agustín Salvatierra considera un fracaso lo sucedido con Colo Colo

La situación de Colo Colo fue analizada por el ex jugador albo Agustín Salvatierra, quien en contacto con RedGol señaló que lo ocurrido debe ser definido como un rotundo fracaso.

“Es un fracaso. No hay no hay medias tintas. En Colo Colo no hay medias tintas y lamento que haya sucedido justo hoy (viernes), que se cumplen 35 años del título de la Copa Libertadores”, dijo el Cucho.

Colo Colo quedó afuera de la Copa de la Liga. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

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“Lamentablemente dependía de Coquimbo y como ganaron, se consumó el fracaso. Eso no puede ser, Colo Colo siempre debe depender de Colo Colo y no de otros resultados. Repito, es un fracaso”, cerró el ex jugador del Cacique.

Colo Colo ahora se concentrará en la Liga de Primera y en la Copa Chile, los otros dos torneos que le restan en la temporada 2026.

En síntesis

Colo Colo quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa de la Liga.

quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa de la Liga. El equipo de Fernando Ortiz terminará en el segundo lugar del Grupo A.

terminará en el segundo lugar del Grupo A. Coquimbo Unido venció a Deportes Concepción y le sacó cuatro puntos de ventaja.

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