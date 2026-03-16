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Liga de Primera

Guarello teme lo peor para Clemente Montes si no levanta en la UC: “Va a terminar en Fiebre de Baile”

El periodista fue crítico con el rendimiento del delantero de Universidad Católica, quien no levanta su nivel.

Por Carlos Silva Rojas

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Guarello manda a Fiebre de Baile a Montes.
© GeminiGuarello manda a Fiebre de Baile a Montes.

Universidad Católica no aparece del todo en la Liga de Primera y este sábado enredó puntos importantes, porque apenas empató con Everton en el Claro Arena.

Los cruzados perdían por 2-0 a los 7 minutos, sin embargo, alcanzaron a reaccionar y se llevaron un punto gracias al 2-2, sin embargo, quedaron a tres puntos del líder Deportes Limache.

Uno de los jugadores que era llamado a liderar a la UC en el inicio de la temporada era Clemente Montes, pero el puntero se ha llevado peleando con sus compañeros y suspendido, por lo que empieza a recibir fuertes críticas.

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Guarello le pide más compromiso a Clemente Montes en la UC

El periodista Juan Cristóbal Guarello ha sido uno de los más críticos con Montes, a quien en el programa La Hora de King Kong le pidió más compromiso, porque si ello no ocurre, lo ve lejos del fútbol.

“Voy a decir una hue.. muy pesada. O Montes se pone las pilas porque tiene todas las condiciones, o va a terminar en Fiebre de Baile“, dijo el comunicador.

Clemente Montes recibe críticas en la UC. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Clemente Montes recibe críticas en la UC. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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“Se le sale la cadena, entra a la cancha y anda como caballito loco… no hay tantas oportunidades, compadre”, agregó.

Clemente Montes perdió la titularidad en Universidad Católica y no ha rendido para que Daniel Garnero lo vuelva a incluir desde el arranque.

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