Universidad Católica no aparece del todo en la Liga de Primera y este sábado enredó puntos importantes, porque apenas empató con Everton en el Claro Arena.

Los cruzados perdían por 2-0 a los 7 minutos, sin embargo, alcanzaron a reaccionar y se llevaron un punto gracias al 2-2, sin embargo, quedaron a tres puntos del líder Deportes Limache.

Uno de los jugadores que era llamado a liderar a la UC en el inicio de la temporada era Clemente Montes, pero el puntero se ha llevado peleando con sus compañeros y suspendido, por lo que empieza a recibir fuertes críticas.

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Guarello le pide más compromiso a Clemente Montes en la UC

El periodista Juan Cristóbal Guarello ha sido uno de los más críticos con Montes, a quien en el programa La Hora de King Kong le pidió más compromiso, porque si ello no ocurre, lo ve lejos del fútbol.

“Voy a decir una hue.. muy pesada. O Montes se pone las pilas porque tiene todas las condiciones, o va a terminar en Fiebre de Baile“, dijo el comunicador.

Clemente Montes recibe críticas en la UC. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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“Se le sale la cadena, entra a la cancha y anda como caballito loco… no hay tantas oportunidades, compadre”, agregó.

Clemente Montes perdió la titularidad en Universidad Católica y no ha rendido para que Daniel Garnero lo vuelva a incluir desde el arranque.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera

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