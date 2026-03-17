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Liga de Primera

Revelan la situación que rompió a Paqui Meneghini en la U: “Me cuesta la reacción de…”

El argentino apenas duró siete partidos oficiales al mando del cuadro azul y le están buscando reemplazante.

Por Carlos Silva Rojas

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Paqui Meneghini se tuvo que ir de la U por la presión de los hinchas.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTPaqui Meneghini se tuvo que ir de la U por la presión de los hinchas.

Hace una semana en Azul Azul tomaron una fuerte medida: luego de siete partidos oficiales decidieron sacar a Francisco Meneghini como entrenador de Universidad de Chile.

El empate 1-1 de la U ante Universidad de Concepción en el estadio Nacional fue el último partido de Paqui en el cuadro laico, y se fue del recinto de Ñuñoa en un mar de pifias de los hinchas.

Pasan los días y se van conociendo situaciones que se vivieron en la salida de Meneghini, quien apenas disfrutó de una victoria en su corta estadía en el cuadro que soñaba dirigir.

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Cristián Caamaño cuenta cómo se gestó la salida de Paqui de la U

La salida de Francisco Meneghini fue abordada en profundidad por el periodista Cristián Caamaño, quien en el programa Balong Dividivo contó detalles de lo que ocurrió con el argentino.

“Lo que rompió a Paqui fue la reacción de los hinchas. El día martes cuando se presenta a entrenar al CDA no hubo ningún problema, termina la práctica, se va a su casa el plantel y lo llaman al segundo piso”, partió contando el comentarista azul.

“Le dicen ‘Paqui, cómo estás’, su respuesta fue ‘me cuesta, me cuesta la reacción de los hinchas‘. Luego de preguntaron si podía dar vuelta la situación y dijo que ‘está difícil’. Listo, muchos gracias. Una reunión telemática y lo sacaron”, agregó.

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Francisco Meneghini salió de la U. Foto: Andres Pina/Photosport

Francisco Meneghini salió de la U. Foto: Andres Pina/Photosport

Por último, Caamaño reveló que “la gente le gritó como si fueran salvajes y la U lo dejó solo, sin un solo paraguas, lo terminó por romper. Eso fue determinante para la salida de Paqui”.

Universidad de Chile todavía está en la búsqueda de un entrenador tras la salida de Francisco Meneghini y su cuerpo técnico.

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En síntesis

  • Azul Azul despidió a Francisco Meneghini tras dirigir siete partidos oficiales en el club.
  • El entrenador Francisco Meneghini registró solo una victoria durante su breve estadía en el equipo.
  • El periodista Cristián Caamaño reveló en Balong Dividivo detalles de la reunión que selló su salida.
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