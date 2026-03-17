Poco a poco comienzan a cambiar los días tormentosos de U de Chile que terminaron por sacar a Francisco Meneghini de la banca. El último triunfo ante Coquimbo dejó los ánimos en alto tras un terrible inicio de año.

Y no es menor lo logrado en el puerto ante el vigente campeón. Es que los azules llegaban con lesionados de peso como Charles Aránguiz y Lucas Assadi, además de tener DT interino con Jhon Valladares.

Justamente, el entrenador se presentó junto a Manuel Iturra para tomar el fierro caliente, donde Colocho tuvo una gran influencia en el plantel. Así lo dejó en claro un video desde otro ángulo previo al partido.

Así trabajó Manuel Iturra a la U

Bajo la cámara de TNT Sports junto al trabajo de precompetencia en el Sánchez Rumoroso, los hinchas de U de Chile aplaudieron la pega de Manuel Iturra. Ahí se vio a Colocho preparando al plantel previo al triunfo.

Tweet placeholder

Dando instrucciones, haciendo trabajo con balón y alistando a la última línea azul, el recordado ex jugador de la U sumó bonos por su trabajo junto a Jhon Valladades. Eso, bajo la experiencia en series menores del equipo.

Publicidad

Publicidad

En Azul Azul ahora se enfoncan en la larga y dura tarea de dar con el nuevo director técnico, aunque se tomarán su tiempo. Se espera que en abril ya tengo al DT en el CDA, por lo que Valladares e Iturra podrían seguir al mando en la Copa de la Liga.

ver también Revelan la situación que rompió a Paqui Meneghini en la U: “Me cuesta la reacción de…”

U de Chile dará el “Vamos” al novedoso torneo, cuando este viernes reciban a Deportes La Serena. Dicho duelo se jugará en el Estadio Nacional, a las 18:00 horas, en un grupo que también integran Audax Italiano y Unión La Calera.