Richard Paredes fue uno de los socios ofensivos que Manley Clerveaux encontró en Deportes Puerto Montt. El ariete surgido en las inferiores de Palestino fue una promesa de la Roja y con los años, fue refuerzo de los Delfines en la vuelta del club a la Primera B.

Paredes tiene 28 años y una trayectoria en varios clubes chilenos. Como Deportes Antofagasta, Deportes La Serena, Santiago Morning y Deportes Recoleta. En cuatro partidos jugados para el Velero, el ariete nacido en Puente Alto aportó una asistencia y un gol.

Le atendió el llamado a RedGol, donde habló de varias cosas. Entre ellas, de su relación con el atacante haitiano de 19 años que recaló en los Delfines cedido desde Colo Colo. “Es un tipazo. Un niño, joven aún, tiene mucho por entregar”, dijo Paredes.

Deportes Puerto Montt tiene puntaje ideal en la Primera B. (Foto: @DMPChile).

“Está en una etapa linda, tiene que demostrar sus virtudes, salió de un equipo grande. Tiene todo para poder brillar y lo está haciendo de buena manera. Nosotros tratamos de llevarlo por el camino correcto”, manifestó el ex ariete del Tino, muy orgulloso por el puntaje ideal que el Velero cosecha tras cuatro partidos.

Un apoyo que seguramente le sirvió en su época más temprana. “De la mano del plantel y el cuerpo técnico está bien guiado”, apuntó Richard Paredes, quien en 2025 jugó en los Pumas. Pasó de la Perla del Norte al equipo de más al sur que tiene la Primera B.

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Paredes recuerda su época de joven por su socio Manley Clerveaux en Puerto Montt

Richard Paredes también tuvo guías en su época de pichón y quiere repetir ese proceso con Manley Clerveaux en todo lo que pueda ayudarlo durante su estadía en Deportes Puerto Montt. “Me tocó estar en esa etapa”, recordó él, quien se hizo un lugar con 17 años en el primer equipo de Palestino.

En aquel momento, el DT argentino Pablo Guede lo puso a jugar en el primer equipo del Tino, que contaba con jugadores como Paulo Díaz, Felipe Campos, Jonathan Cantillana, Agustín Farías, César Valenzuela, Mathías Vidangossy y Germán Lanaro, entre varios otros.

Richard Paredes le anotó un gol a Universidad de Chile en un empate 4-4 de Palestino el 30 de agosto de 2015. (Sergio Piña/Photosport)

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“Me ayudaron y fortalecieron. De la misma manera como lo hicieron conmigo hay que ser con los más chicos“, fue la declaración de principios de Richard Paredes, quien sueña con seguir este gran momento del Velero en la división de plata que tiene el fútbol chileno. El siguiente desafío será frente a la Unión Española el 20 de marzo en el estadio Santa Laura desde las 20:30 horas.

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Así va la tabla de posiciones en la Primera B 2026

Deportes Puerto Montt tiene puntaje ideal al cabo de cuatro partidos y Deportes Santa Cruz está cerca del fondo en la tabla con apenas dos unidades.

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