Manley Clerveaux pasa por un gran momento junto a Deportes Puerto Montt, equipo que marcha puntero de la Primera B, donde a pesar de no ser un titular indiscutido en la escuadra sureña ha logrado marcar tres goles en las 5 fechas que lleva disputada el ascenso.

El jugador de 19 años llegó a préstamo esta temporada desde Colo Colo y en conversación con AS habló sobre las metas que tiene para esta temporada y su ilusión de regresar a los albos tras finalizar este periodo.

El joven jugador revela que le ilusiona jugar en Primera el 2027. “Si sigo así como lo estoy haciendo, sumando minutos, sí. La idea es llegar a Colo Colo, el club más grande de Chile”, revelando que ha recibido mensajes de sus compañeros en el albo “hay contacto permanente”.

Clerveaux busca su regreso a los albos

Acerca de su irrupción en Primera B, señaló: “No me ha tocado mucho, pero estoy tratando de acomodarme y sumando minutos. Estoy feliz de estar acá y seguir sumando”.

Manley Clerveaux habla de sus meta para este año/Photosport

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Añadiendo que es una división intensa. “Es muy peleado todo. Es muy diferente, acá no tienes muchos espacios para encarar, lo cual es mi habilidad. Acá te van de dos o tres. La intensidad es muy distinta a Primera o a las inferiores cuando estuve en Colo Colo”.

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Asimismo, sobre la última derrota frente a Unión Española. “La verdad sabíamos que esto tenía que pasar, y nada, es mejor que nos pase ahora a que nos pase más adelante. Lo venimos haciendo bien, tenemos un lindo grupo y confiamos en el cuerpo técnico”.

En síntesis: