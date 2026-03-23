Debutó en Colo Colo, sueña con el Mundial y sorprende con nuevo anuncio: “Va lento, pero…”

Manley Clerveaux se ha transformado en una de las revelaciones de la Primera B. El delantero de 19 años milita a préstamo en Puerto Montt y es una de las principales cartas del ataque en el equipo de Emiliano Astorga.

El jugador nacido en Puerto Príncipe debutó en el equipo profesional de Colo Colo de la mano de Jorge Almirón. Luego tuvo chances con Fernando Ortiz, pero ciertas actitudes extra deportivas lo alejaron del Cacique en este 2026.

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Pero este nuevo año se ha enfocado en jugar y demostrar con su talento su gran rendimiento. En el “velero” ya suma tres goles en cinco partidos de la Primera B.

A tal punto que figura entre los posibles nominados de Haití para disputar el Mundial. El representante de la Concacaf disputará el grupo C junto con Brasil, Marruecos y Escocia.

La positiva noticia de Manley Clerveaux

Así las cosas, su hermano Anderson Rodríguez reveló que Manley está cerca de recibir la nacionalidad chilena.

Manley Clerveaux recibe el cariño de los hinchas de Puerto Montt

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“Va lento el tema, como es el proceso de la nacionalización, pero va. Me encantaría verlo jugar por Chile o Hatí. La decisión será de él”, confesó a AS Chile. Lo que de concretarse, permitiría sumarlo como opción en la Roja y hasta su retorno a Colo Colo sería más accesible ya que no utilizaría cupo de extranjero.

“Como hermano mayor siempre lo vamos a apoyar. Venimos de una cultura donde la fuerza nos acompaña y correr mucho, nos dicen gacela. Yo lo veo como un jugador completo”, agregó Anderson orgulloso por lo realizado por Manley en este inicio de temporada.

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En resumen:

El delantero haitiano Manley Clerveaux suma tres goles en cinco partidos con Deportes Puerto Montt.

El atacante de 19 años debutó profesionalmente en Colo Colo bajo la dirección de Jorge Almirón.

Su hermano Anderson Rodríguez confirmó que el futbolista inició el proceso para obtener la nacionalidad chilena.