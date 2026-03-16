Manley Clerveaux sigue sumando goles y buen nivel en su aventura por Deportes Puerto Montt, en la Primera B. Ante Santa Cruz, el delantero ingresó en el segundo tiempo y despachó un tanto de penal.

Ya con tres anotaciones en cuatro partidos, el canterano de Colo Colo vive su revancha tras tormentosa salida de Macul, donde se habló de indisciplina. Al respecto, Hugo González habló con RedGol y se refirió al presente del ariete.

“Él es un jugador del club y tiene que estar haciendo sus primeras armas, llegó hace dos o tres años a Colo Colo y estamos todos esperanzados en que le vaya bien”, partió diciendo.

Hugo González le manda mensaje a Clerveaux

El experimentado DT en las divisiones menores de Colo Colo, Hugo González, le puso tarea a Manley Clerveaux para que siga manteniendo buen nivel en Puerto Montt. Ahí la meta es clara: pensar en el futuro de él y de Colo Colo.

“(Clerveaux) tiene ganas, se está mostrando y esperamos siga creciendo en todo sentido. Está terminando su formación, esperamos que siga evolucionando y pueda crecer futbolística y personalmente también”, lanzó el DT.

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Para González, el irse al sur de Chile a crecer en todo ámbito es clave para el delantero de Colo Colo. Eso, ya que “está lejos de su familia, pero es un buen proceso de término de formación”.

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“Clerveaux y Yastin Cuevas están empezando a hacer su carrera y hay que esperar que sigan creciendo en lo futbolístico, porque oportundiades les van a llegar y las tienen que aprovechar”, cerró.